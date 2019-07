Empieza otro superclásico, esta vez en el TAS en Madrid

Los dirigentes de River Plate y Boca Juniors expondrán hoy en Madrid, España, sus respectivos argumentos ante el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) con la Copa Libertadores de la edición pasada de por medio.

El encuentro se producirá en una oficina madrileña correspondiente a la Liga, encargada de la organización del campeonato español, a partir de las 5, hora argentina, y será la primera de las dos reuniones apuntadas en la semana.

Los presidentes de ambos clubes, Rodolfo D’Onofrio y Daniel Angelici, encabezarán la audiencia.

Si bien la sede del TAS queda en Lausana, Suiza, el Tribunal optó porque la audiencia sea en Madrid debido a que los estudios contratados por ambos clubes son españoles.

Boca estará representado por su abogado Mariano Clariá y el buffet Pintó Ruiz, al tiempo que River llevará a su letrado Gonzalo Mayo junto con los también españoles Senn Ferrero.

Boca, además de una indemnización económica, reclama la obtención de la Copa Libertadores 2018 a raíz de las agresiones que sufrió el plantel el 24 de noviembre en su traslado al Monumental para el desquite de la final del máximo certamen continental.

Según interpreta el xeneize, lo ocurrido el 24 de noviembre en el estadio Monumental, donde resultaron lesionados Pablo Pérez y el juvenil Gonzalo Lamardo, producto de piedrazos arrojados al micro por hinchas de River, es un episodio que debe ser juzgado de igual forma al del gas pimienta, que le valió la descalificación a Boca contra River, en octavos de final de la Libertadores 2015.

Los incidentes generaron la suspensión del partido que finalmente se jugó en España, en el estadio Santiago Bernabéu, el pasado 9 de diciembre, con triunfo riverplatense por 3 a 1.

River tiene por objetivo demostrar que no tuvo responsabilidad en los desmanes ocasionados en las intersecciones de las calles Lidoro Quinteros y Avenida del Libertador.

El error en el operativo policial produjo la renuncia del exministro de seguridad de Buenos Aires, Martín Ocampo, quien asumió el costo político.

El tribunal estará compuesto por el italiano Massimo Coccia, el chileno Juan Pablo Arriagada y el suizo Andras Gurovits.

La expedición del TAS no se conocerá hoy y tampoco mañana cuando se lleve a cabo la segunda jornada de la audiencia.

Salvo que a instancias de los jueces del TAS (el italiano Massimo Coccia, el chileno Juan Pablo Arriagada y el suizo András Gurovits) las partes lleguen a un acuerdo, el fallo se conocerá en los últimos meses de 2019.

Sin antecedentes

En la previa del comienzo de las audiencias en Madrid por la final de la Libertadores 2018, el Dr. Gustavo Abreu, miembro argentino del TAS, no cree que se revierta el fallo.

“Si bien el Tribunal le puede dar la copa a Boca, veo difícil que le den la razón. Siempre se le ofrece a las partes llegar a un acuerdo antes de la audiencia, pero este tema es muy difícil. No hay antecedentes de cambio de un resultado por casos relacionados a la inseguridad”, cerró.