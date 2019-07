Raquel García, un pilar en la vida del nadador Mario Medina

En verano de 2013, el club Popeye le abrió sus puertas a Raquel García, una entrenadora de natación adaptada que sintió como otras instituciones le dieron la espalda por tener “una alumna ciega (Constanza di Puglia)”. Pese a la falta de empatía de algunos y actos claramente discriminatorios, su rumbo cambió cuando conoció a su alumno prodigio, Mario Medina. Hoy, seis años y medio después, disfruta de su profesión y entrena al único salteño confirmado en los Juegos Parapanamericanos de Lima.

“Siempre quise trabajar con la discapacidad y nunca se había dado hasta que me designaron a trabajar en la escuela de ciegos. Yo daba atletismo y una nena, Constanza di Puglia, no quería competir y me dijo que le gustaba la natación”.

García se puso manos a la obra y recorrió diferentes clubes, pero solo encontró respuestas discriminatorias.

“Entendí que no nos aceptaban porque ella era ciega y decían que los socios se iban a ir. Terminamos pagando para entrenar en un club y así llegamos a los Juegos Evita 2012. Pese a las carencias, ganó una medalla de plata, pero nos descalificaron por no tener antiparras negras. No sabíamos”, sostiene a El Tribuno.

Al regresar, la profesora pidió ayuda en la Secretaría de Deportes. Omar Gerez, jefe del programa Deporte Inclusivo, la invitó a Popeye, el club que finalmente le abrió sus puertas.

“Ahí aparece Mario, entre enero y febrero de 2013. Aprendió rapidísimo a nadar y cuando fue a los Juegos Evita, la técnica del seleccionado me preguntó por él”, dijo.

Con el correr del tiempo, García y Medina fueron a diferentes torneos hasta que lograron que el salteño clasifique a Lima 2019.

“Hizo dos marcas para poder estar presente en los Juegos Parapanamericanos y espalda le faltó muy poco. Es increíble el progreso que tuvo, teniendo en cuenta que cualquier gesto físico es complicado enseñar. Aprender en este mundo tan difícil, enseñar también es muy difícil y valiendo de sus habilidades lo logró”.

Los 14 salteños

En Lima 2019 habrá una presencia histórica de salteños con 9 beisbolistas: José Gerez, Mauricio Costa, Federico Gómez, Exequiel Talevi, Lucas Montalbetti, Mauro Schiavoni, Ezequiel Cufré, Lucas Ramón y Diego Echeverría, además de la triatleta Delfina Álvarez, los nadadores Mario Medina y Robert Strelkov, la ciclista Fernanda Yapura y el atleta Maximiliano Díaz.