Madre con pulsera solicita clemencia

Una madre que se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria y bajo monitoreo con pulsera electrónica solicitó sin éxito al juez de Ejecución poder seguir las alternativas del juicio que se le sigue a un femicida, acusado de quitarle la vida a su hija, Celeste Yamila Vega, asesinada en una fría noche sobre un desolado baldío de ruta 25, hecho en el que también estuvieron presentes los excesos propios de las drogas.

Marcela Reales, condenada a tres años de prisión efectiva en un juicio abreviado, aseguró a El Tribuno que agotó los recursos para obtener lo que por derecho le corresponde, aún estando privada de su libertad.

"No pido nada extraordinario, sino poder asistir al juicio donde se ventila nada más ni nada menos que la muerte de mi hija Celeste Yamila.

"No soy una asesina, no he cometido delito en contra de la integridad física ni sexual de nadie, estoy con pulsera electrónica por otras cosas y jamás tuve mal comportamiento", dijo. "Reconozco delitos menores que ya se ventilaron en un juicio abreviado, pero impedirme estar en las audiencias es un castigo arbitrario e inhumano, en mi calidad de madre y de mujer", señaló.

El femicidio

En la Sala I del Tribunal de Juicio comenzaron el lunes la audiencias de debate en la causa seguida contra Sergio Ricardo Vilte, imputado por el delito de homicidio calificado por violencia de género en perjuicio de Celeste Yamila Vega, hija de la detenida Marcela Reales.

El juicio con tribunal colegiado está a cargo de los jueces Javier Aranibar (presidente), Martín Fernando Pérez y Federico Armiñana Dohorman (vocales). Por el Ministerio Público interviene la fiscal Luján Sodero. La defensa del imputado está a cargo de María Cecilia Martínez, de la UDP 3.

El cuerpo de Celeste Yamila Vega fue encontrado el 7 de febrero de 2015, en avanzado estado de descomposición, en un terreno baldío contiguo a un motel ubicado sobre ruta provincial 26. La última vez que fue vista con vida fue el 31 de enero de ese año. El cuerpo de la joven fue identificado a partir de una prueba de ADN realizada a su madre. Las audiencias se extenderán hasta hoy jueves.