Se rebelaron 12 clubes de Primera: ¿La Superliga no arranca?

El torneo de la Superliga Argentina podría correr riesgo de postergar su inicio, pautado para viernes 26 de julio, ya que se suspendió la reunión del comité ejecutivo de la Superliga y no hay definición sobre la forma de disputa, y en especial sobre los descensos.

La reunión, que estaba pactada para la tarde del miércoles en las oficinas de la Superliga, en Puerto Madero, se debió suspender debido a la falta de quórum, cuando falta poco más de una semana para que se inicie el torneo.

El conflicto radica en que los clubes no se ponen de acuerdo en la cantidad de descensos que habrá y si continuarán o no los promedios.

Un grupo de 12 entidades no se presentó a la reunión, y mandó a algunos representantes para indicarles a los otros clubes que los estaban esperando, que no iban a participar hasta tanto se vote el nuevo reglamento.

Justamente, la reunión del comité ejecutivo de la Superliga tenía por objetivo aprobar el reglamento, un resorte esencial para que pueda comenzar la temporada 2019/20 del campeonato de elite del fútbol.

La idea del grupo de clubes como Banfield, Lanús, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Newell’s Old Boys, Rosario Central, Colón de Santa Fe, Arsenal de Sarandí, Central Córdoba de Santiago del Estero, Patronato de Paraná y Argentinos Juniors es que el descenso de esta temporada contemple promedios y puntos.

En realidad, el descenso contemplaría cuatro equipos que bajen a la Primera Nacional, dos por promedios y dos por los puntos que consiguieron en la temporada.

Además, el nuevo reglamento incluye temas relacionados al “fair play financiero”, que de no cumplirse tendría incidencia directa en el descuento de puntos.

En cuanto al grupo de clubes que no participaron de la reunión, lo que piden es que se cumpla el reglamento anterior y se le quiten los 6 puntos a San Lorenzo y 3 a Huracán, precisamente por ese fair play económico, sanciones que fueron dejadas sin efecto.

Los clubes que sí estaban en la reunión para tratar los temas fueron los denominados clubes grandes, más otro puñado que también respalda que el comienzo del fútbol de Primera División no se dilate: River, Boca, Racing, San Lorenzo, Independiente, Huracán, Vélez, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz de Mendoza y Defensa y Justicia, mientras que el único ausente fue el representante de Aldosivi de Mar del Plata.

La B Nacional sí está lista

Mientras la Superliga no se pone de acuerdo, la ex B Nacional (hoy llamada Primera Nacional) se jugará en dos zonas de 16 equipos, sin posibilidad de choques interzonales y con dos descensos en cada una, sin promedios. Resta definir cuáles serían las parejas para el sorteo. Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano, fue elegido como representante de la categoría.

Los directivos de la Primera Nacional se juntaron en AFA y dejaron casi listo el formato de disputa de la categoría.

La disputa por los ascensos a la Superliga ya estaban confirmados anteriormente. El primer cupo sale de una final a partido único en cancha neutral, que lo jugarán los primeros clubes de cada zona; el segundo saldrá de un reducido que lo disputarán los segundos, terceros y cuartos de cada zona entre sí (los duelos son 2° vs. 4°, 3° vs. 3° y 4° vs. 2°). Los ganadores avanzarán a semifinales junto con el perdedor de la final por el primer ascenso a la Superliga. Estas dos instancias serán de ida y vuelta, mientras que la definición por el segundo ascenso será a partido único.

Todavía no están definidas las parejas de cada zona, pero se estima que primará el criterio

de la cercanía geográfica.

El sorteo del fixture de la categoría está estipulado para el 1 de agosto y la próxima reunión de la Primera Nacional en AFA está prevista para el martes 30 de julio.

El inicio del torneo está pautado para el sábado 17 de agosto.