La llamativa escarapela que usó Macri y es obra del orfebre salteño Lisandro Bertero

El Presidente Mauricio Macri lució una llamativa escarapela, al inaugurar la cumbre de presidentes del Mercosur que se realiza en Santa Fe. Rápidamente se supo que era un diseño original del orfebre salteño Lisandro Bertero.

Detalle de la escarapela. Foto: http://www.lisandrobertero.com.ar

Bertero tiene su taller en Salta, desde donde habló con Clarín. “La verdad es que la historia de esa escarapela empezó cuando una amiga que había visto fotos de escarapelas que yo había subido a mi cuenta de twitter, me preguntó, hace cerca de dos meses, si no me interesaba acercarle un par de escarapelas al presidente Macri y a su esposa Juliana Awada. Le dije que sí. Y me pasé una noche entera trabajando porque pensé que las podía llegar a usar en las celebraciones del 9 de Julio. Pero al final no las usó ese día. Hoy ví por la tele que la estaba usando, fue muy lindo.”

Bertero aprendió el oficio de su padre. Pero el hijo orfebre salió a perfeccionarse con otros colegas en Olavarría, San Antonio de Areco y hasta en Buenos Aires. De hecho trabajaba en su taller del barrio de Colegiales hasta que a principios de este año volvió a Salta con toda la familia. Aprendió a hacer rastras, cuchillos, yuntas. También el Escudo nacional.

Padre e hijo comparten taller en Salta: “Mi viejo tiene su taller y yo el mío, estamos en un mismo galpón, pero separados por un tabique”, aclara.

Foto: Clarín.