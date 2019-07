Pizzi ya tiene definido el equipo para jugar ante Cerro Porteño

El DT de San Lorenzo no lo hará público, pero se presume que es el mismo once que derrotó este jueves 2 a 1 a Ferro.

El entrenador de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, afirmó este jueves que tiene definido el plantel para jugar ante Cerro Porteño, de Paraguay, el miércoles próximo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

“Ya lo tenemos, pero no lo voy a hacer público, ni los nombres, ni el sistema”, afirmó el técnico sobre la formación que enfrentará al equipo paraguayo.

“Tenemos planificado que nos va a presentar Cerro y que podemos presentar nosotros, donde podemos hacer daño”, vaticinó el exentrenador de los seleccionados de Chile y de Arabia Saudita.

“Son decisiones que tomo yo en beneficio del funcionamiento del plantel”, afirmó el DT azulgrana, respecto al desplazamiento del delantero Nicolás Blandi, de la titularidad del equipo.

La formación que se medirá con el equipo paraguayo será la que le ganó este jueves por 2-1 (doblete de Héctor Fértoli) a Ferro Carril Oeste, en el primer partido de los dos amistosos que disputaron.

El equipo estuvo integrado por Sebastián Torrico; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Bruno Pittón; Lucas Menossi, Gerónimo Poblete y Fernando Belluschi; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Fértoli.

También se supo este jueves que el mediocampista Raúl Loaiza no se presentó para disputar el partido amistoso ante Ferro Carril Oeste y continuaría su carrera en Atlético Nacional de Medellín.

El jugador, de 25 años, estaba a préstamo hasta fin de año y el club de Boedo tenía una opción de compra por 800 mil dólares estadounidenses, que no realizará.

Además, el arquero Sebastián Torrico firmó este jueves la renovación de su contrato con el club que lo mantendrá ligado en el ciclón hasta junio de 2020 y jugará ante Cerro Porteño.