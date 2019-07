Declaró uno de los testigos clave en el femicidio de Vega

Tres testigos fueron parte en la jornada de ayer en el juicio contra Sergio Ricardo Vilte, alias "Gato", acusado por el femicidio de Yamila Celeste Vega ocurrido entre enero y febrero de 2015. Entre los declarantes volvió a ser clave el testimonio de Héctor Marcelino "Beba" Bell, quien tuvo que ser llevado al edificio judicial por la fuerza pública. El dealer dijo que conocía a la víctima y al imputado, este último se presentó en su casa cinco días antes del hallazgo del cuerpo de la joven, "tenía la cara arañada", dijo. Los otros dos testigos fueron una tía del acusado y una amiga de la víctima.

Después de la señora Rosana Elizabet Vilte, tía de Gato, ingresó a la Sala I del Tribunal de Juicio Marcelino Bell, quien dijo conocer al imputado del barrio 26 de Marzo, mientras que a Yamila Vega la conocía a través del padre de la mujer, a quien conoció en el penal donde estuvo detenido durante cinco años, acusado de vender droga. "Ella vivía en mi casa, salía a prostituirse, se drogaba. Era adicta", apuntó.

Según Beba Bell, la joven víctima le dijo en varias oportunidades que "había un joven de ojos claros que la esperaba en el pasillo y le pegaba para quitarle la plata que recaudaba con su trabajo como prostituta". Al referirse puntualmente a Vilte, manifestó: "Una noche llego a mi casa a comprar sustancias y me llamó la atención que tenía la cara arañada. Fue unos cinco días antes de que encontraran el cuerpo de Yamila". Según el testigo, en ese momento le dijo a Vilte que "alguien peleó por su vida, entonces primero me dijo que se había peleado con un compañero y después que fue su mujer".

Yamila Vega desapareció el 31 de enero y su cuerpo apareció en avanzado estado de descomposición el 7 de febrero de 2015. En todo ese tiempo Bell dijo que la joven había dejado de ir a su casa y él supuso que estaba con su madre. Contó que se enteró de la desaparición de la joven cuando se cruzó con su madre en la calle y le dijo que pensaba que Yamila estaba con ella en su casa, retenida. Al producirse el hallazgo del cuerpo la madre de la víctima acusó a Bell, "ella pensó que yo la había matado porque Yamila estaba viviendo en mi casa", dijo de frente a los jueces.

Sospechas y denuncia

En el momento de ser detenido, Beba Bell apuntó que no le dijo nada a los efectivos sobre Vilte porque consideró que no le iban a creer, a pesar de que la víctima le había contado que al tipo que la golpeaba le decían "Gato". Al cabo de algunos meses el testigo contó que el ahora imputado, Vilte, volvió a su casa para comprar estupefacientes, en ese momento estaba con Marta Ramona Peralta, quien vivía junto a Bell y era amiga de Yamila Vega.

"Yo no tenía sustancias para vender, pero le dije a Marta que fuera a la vuelta a comprar para que él -Vilte- se quedara. Y de paso le dije que avisara a la policía", explicó el testigo denominado clave en el femicidio por Yamila Vega. Recordó que volvió a mencionar el tema de la arañada y le preguntó a Vilte si él no tenía nada que ver con el crimen de Vega. Según el testigo primero no dijo "ni sí ni no", tras insistir le dijo que "él no la había matado, había sido el hermano", quien también está detenido. Efectivos llegaron al lugar y como Vilte "no pudo explicar la situación de la cara arañada fue detenido".