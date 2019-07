Emiliano Estrada: “Garantizamos sostener el poder adquisitivo de los docentes”

El ministro de Economía de la Provincia, Emiliano Estrada, adelantó en exclusiva a El Tribuno que el Gobierno provincial garantizará que los docentes no pierdan poder adquisitivo. “Sostenemos el 38% de aumento hasta tanto la inflación acumulada no pase ese porcentaje. Si en noviembre la inflación acumulada llaga al 45%, se darán 7 puntos más, pero hoy esa no es la realidad”, dijo esta mañana el funcionario.

Estrada habló con El Tribuno horas antes de la asamblea que realizarán los docentes autoconvocados para definir si continúan con el paro de clases que arrancó el lunes.

Estrada recordó que en marzo se firmó un acta de incremento salarial del 38% a pagar en escalas con los gremios y los referentes de los autoconvocados.

Explicó que al adelantar un 4,9% de aumento salarial a julio (mes que no tenía subas), el acumulado llega a 22,4%. “La inflación en los primeros seis meses justamente es 22,4%, por eso no hay perdida de poder adquisitivo”, apuntó Estrada. Incluso afirmó que si se mira la curva inflacionaria desde febrero, cuando arrancaron las paritarias, el resultado es de la inflación es de 18,9%.

“Si la inflación del tercer trimestre es del 9%, tendrán otro 9%. Estamos reestructurando los tramos que quedaban de incremento para que nunca pierdan con la inflación”.

El funcionario recordó que la Provincia se hará cargo de la parte del Fondo Compensador que recortó la Nación. “Significan unos 250 pesos por docente. Entonces es imposible que esa sea la justificación de ir a un paro”. Agregó que el costo para la Provincia es de 8 millones por mes.

“Para un docente 100 pesos no significan nada, para el Estado es muchísimo. Hay que siempre mirar la legitimidad del reclamo en base a la mirada costo-beneficio”.