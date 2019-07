VIDEO. Por la intensa nevada cancelan vuelos en Bariloche

Las calles y veredas están colmadas de nieve. En la Ruta 40 hacia El Bolsón, Gendarmería controla que los vehículos usen cadenas, de lo contrario no pueden continuar.

Una gran nevada cubrió todos los rincones de Bariloche incluso hasta el Centro Cívico. Las calles están gran cantidad de nieve acumulada por eso es obligatorio el uso de cadenas en los vehículos.

El aeropuerto internacional de Bariloche fue cerrado hasta el mediodía, según informaron desde Protección Civil. Hoy se esperaba el récord histórico de arribos de vuelos con 41 servicios. Durante la mañana fueron cancelados y desviados algunos vuelos.

En la Ruta 40 Sur entre Bariloche y El Bolsón, Vialidad Nacional dispuso su habilitación con el uso obligatorio de cadenas que controlan en los puestos de Gendarmería. Quienes no posean cadenas colocadas no podrán avanzar.

En ese tramo la visibilidad es reducida, banquinas inestables y hay equipos viales en la zona. Un tramo tiene riego de solución salina.

En la Circunvalación de Bariloche están las mismas condiciones con nieve en la calzada y baja adherencia. También es obligatorio el uso de cadenas.Por el momento no hay rutas cortadas, solo se permite transitar con extrema precaución.

En la Ruta 23 continua la restricción para camiones desde Dina Huapi hasta Comallo debido a las malas condiciones del camino con nieve y barro.

Como consecuencia de la caida de ramas por el peso de la nieve hay muchos barrios de la ciudad sin energía eléctrica.

El transporte urbano volvió a funcionar hoy después de dos días de paro. Las frecuencias son más espaciadas y en algunos casos las líneas no realizan los recorridos completos por la imposibilidad de avanzar en las calles.

Fuente: RN