Babyboom: embarazadas, famosos y ¡hermosas!

Es oficial: podemos hablar de babyboom entre las actrices argentinas. Algunas están a punto de ser mamás y otras recién dan a conocer la feliz noticia. Un recorrido por los embarazos más lindos, deseados y sorpresivos de las celebrities.

Eugenia Tobal

Eugenia Tobal embarazada a los 43 años.

La felicidad de Eugenia Tobal con su panza es contagiosa. La actriz está en pareja hace dos años con Francisco García Ibar y hace unas semanas anunciaron que serán padres entre fines del 2019 y principios del 2020.

Eugenia tiene trombofilia y esperó a cumplir los 3 meses para compartir la feliz noticia. “Me enteré con un análisis de sangre. Yo venía con muchos controles, estaba contenida, sobre todo por lo de la trombofilia, y fue muy emocionante. No sé cómo explicarte, fue con miedo y alegría a la vez, porque hasta que no te dicen ‘ahora sí está todo bien’, estás ahí, con incertidumbre. Pero ahora está todo bien y lo sabe todo el mundo”, contó en el programa El Especatdor de CNN radio.

La actriz había perdido un embarazo en 2011 cuando estaba casada con Nicolás Cabré. Unos meses después se separaron.

Agustina Cherri

Agustina Cherri embarazada.

Embaraza de siete meses, Agustina Cherri se prepara para ser mamá por tercera vez. La actriz ya tiene a Muna (9) y Nilo(7), frutos de su relación con Gastón Pauls. Ahora Agus se prepara para recibir a su primera hija con su actual pareja Tomás “Pepo” Vera.

Antes del nacimiento la pareja viajó a Cancún para pasar unos días en familia. La actriz se mostró bella, feliz y radiante junto a su pareja e hijos.

La pareja se conoció en el casamiento de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling, íntimos amigos de ambos. Agustina y Marcela (que fue mamá de Otto hace dos meses) mantiene una inquebrantable amistad desde que se conocieron enVerano del ’98.

Eva de Dominici

Eva de Dominici con pancita

Hace menos de un año Eva de Dominici ponía punto final a una larga relación con Joaquín Furriel. En octubre de 2018 se conocieron las primeras imágenes de la actriz argentina con Eduardo Cruz, el hermano menor de Penélope y Mónica Cruz.

Aunque oficialmente ella no habló de su embarazo, las imágenes ya lo hacen evidente. Eva declaró su enamoramiento por el compositor de música de series y películas radicado en Hollywood. Lo hizo en el programa de televisión PH y allí contó que se tatúo en el cuello “Edu”.

Cruz anteriormente había tenido una larga relación con la actriz Eva Longoria. El flechazo entre ellos al parecer fue fulminante porque a siete meses de haberse conocido ya esperan su primer hijo.

Violeta Urtizberea

Violeta Urtizberea con incipiente pancita.

“Todos los días siento algo distinto. No puedo parar de hablar del tema. No quieras cenar conmigo porque solo hablo del embarazo; no me quiero imaginar dentro de unos meses”, declaró Violeta Urtizberea en Cortá por Lozano.

Violeta Urtizberea embarazada

La actriz está esperando a su primera hija, Lila, que nacerá en la primavera. Casada con el músico cordobés Juan Ingaramo, Violeta abandonó el bajo perfil que mantiene en su vida privada para dar detalles de su embarazo que ya va por el sexto mes.

Incluso se animó a confesar que le daría un poco de temor dejar a su futura hija a los cuidados del abuelo Mex porque “me da un poco de miedo su perra, Marcela”.

Luly Drozdek

Luyi Drozdek embarazada.

La actriz está a días de convertirse en mamá. Delfina nacerá a principios de agosto y es la primera hija de Luly Drozdek y Hernana Nisenbaun. “Desde el principio me siento super bien: no tuve nauseas, no tuve vómitos, me fui de viaje a un montón de lugares, no la pasé nada mal. Recién ahora por el peso de la panza me empezó a doler la espalda”, cuenta.

La pareja se casó en 2017 y el relaciones públicas le lleva 20 años. Para él esta también es su primer experiencia como padre.