VIDEO Agustina Kämpfer lo criticó y Ángel de Brito le respondió con un fulminante mensaje

Se reavivó el conflicto entre Agustina Kämpfer y el periodista Ángel de Brito, que la criticó sin filtro con un fuerte mensaje. Todo comenzó cuando De Brito publicó en su cuenta de Instagram una serie de mensajes en la que una supuesta vecina de Mica Viciconte se quejaba por los ruidos que se escuchan, a altas horas de la noche, en la casa que la ex Combate comparte con Fabián Cubero.

En Nosotros a la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 9) Kämpfer cuestionó la información del periodista y conductor. Debatiendo sobre el tema, la ex pareja de Amado Boudou aseguró: “Yo le escribo a cualquiera por redes sociales: El Pollo Álvarez trafica personas, y lo publicás y lo da por válido. No, no, paremos un poco. Sobre todo para no angustiar a una madre”, opinó sobre al accionar de De Brito.

Este comentario llegó a los oídos del conductor de Los Ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 10.30), que salió a responderle con todo. “Hola @aguskampfer dedicate a hablar de tus causas judiciales, Cristina, Boudou, Rial, o More. Es por lo único que estás en la tele. La fama prestada termina rápido. Andá a meditar y evita darme clases”, publicó De Brito, lapidario. Y junto al mensaje subió una imagen de un persona de Los Muppets detrás de rejas.

Y a él se sumó su compañera Yanina Latorre, que también atacó a Kämpfer. “¿La chorra sigue hablando? Que atrevida!”, publicó la mediática. Y De Brito, siguiendo la conversación con Yanina, cerró irónico: “Intentó explicarme al aire cómo dar una información. #PABRE”.

Este no es el primer cruce entre Kämpfer y De Brito. El último ocurrió a principios de año, luego de que ella haya sido desvinculada del programa Incorrectas (América). La panelista, en ese entonces, dijo que fue echada del ciclo que conduce Moria Casán luego de haber denunciado a Eduardo Feinmann por “hostigamiento virtual y presencial”.

De Brito no creyó esta versión y lanzó: “Lo que se tendría que preguntar ella es por qué la echaron, sinceramente. Porque no creo que sea Feinmann el que lo haya hecho. Lo que pasa es que Agustina Kämpfer es una cínica, ese es el problema. Por eso recibe las críticas que recibe. Es una caradura”.