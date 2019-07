Figallo no saldrá del quince inicial de Los Pumas

El entrenador de la Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, Mario Ledesma, anunció ayer cinco cambios en la formación inicial que el sábado visitará a Australia por la segunda fecha del Rugby Championship, en la ciudad de Brisbane.

Ninguna de esas variantes afecta al salteño Juan Figallo, que se mantendrá en el quince inicial, tal como sucedió en el debut con derrota frente a Nueva Zelanda.

Las cinco variantes se harán respecto al equipo que perdió ajustadamente con los All Blacks 20 a 16 el sábado pasado en cancha de Vélez y que no pudo lograr el primer triunfo de la historia ante Nueva Zelanda.

En los forwards, Agustín Creevy no viajó por una dolencia muscular y será reemplazado por Julián Montoya, como sucedió habitualmente en la última temporada del Super Rugby, con Jaguares.

En tanto, Facundo Isa tendrá sus primeros minutos en este torneo como octavo en lugar de Javier Ortega Desio y Tomás Lezana ocupará el lugar de Marcos Kremer .

En cuanto a los backs, Santiago Cordero entrará por Matías Orlando para jugar como wing y Matías Moroni se moverá hacia el centro, mientras que Joaquín Tuculet será el fullback titular en reemplazo de Emiliano Boffelli.

De este modo, Los Pumas, el sábado a partir de las 6.45 (hora argentina), formarán con: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Juan Figallo; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Tomás Lezana y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano y Santiago Cordero; Jerónimo de la Fuente y Matías Moroni, y Joaquín Tuculet.

El banco de suplentes lo integrarán Santiago Socino, Mayco Vivas, Ramiro Herrera, Matías Alemanno, Juan Manuel Leguizamón, Felipe Ezcurra, Joaquín Díaz Bonilla y Matías Orlando. Los Pumas cerrarán el Rugby Championship enfrentando a Sudáfrica el 10 de agosto en nuestra ciudad.

Presentación en la sede de la Unión

En la sede de la Unión de Rugby de Salta se realizará hoy la presentación del partido que Los Pumas y Sudáfrica jugarán el próximo 10 de agosto en el estadio Padre Martearena, por la última fecha del Rugby Championship. El partido iniciará a las 16.40.

La cita será a las 18 y contará con la presencia del gobernador Juan Manuel Urtubey y otras autoridades provinciales; también participará Carlos Martearena, presidente de la Unión de Rugby de Salta.

En el mismo encuentro también se realizará el lanzamiento del torneo Intercolegial 2019, que reúne a equipos de toda la provincia.

Las entradas para ver a Los Pumas en Salta se pueden conseguir en los clubes de nuestra ciudad y también en la sede de la URS. Otro punto de venta se encuentra en peatonal Alberdi 202 (horarios: 10 a 13 y 17 a 21).

Los valores son los siguientes: preferencial, $700; generales (norte y sur), $400; platea lateral (T-D), $500; platea lateral preferencial, $1.200.