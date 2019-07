Álvarez, la primera salteña, sale a la escena

En abril de este año, tras ganar el Campeonato Argentino de Triatlón, Delfina Álvarez fue la primera deportista salteña en confirmar su participación en los Juegos Panamericanos de Lima y también será la primera en salir a la escena. Si bien la Selección de béisbol logró su pasaje un año antes, el staff técnico recién dio el listado del plantel dos meses antes de la competencia, con nueve representantes locales. Hoy, a las 12 de nuestro país (10 de Perú), Álvarez participará en la prueba individual femenina en la playa Agua Dulce de Chorrillos.

Álvarez arribó a Lima el miércoles pasado y entre el jueves y ayer aprovechó para entrenar en el circuito de la competencia, mientras disfruta de su estadía en la Villa Panamericana y se cruza con otros deportistas, como Los Gauchos de béisbol.

“Ya hicimos reconocimiento y es muy lindo el circuito. Si bien el mar es frío, pero es interesante para nadar las dos vueltas de 750 metros. En cuanto a la bicicleta, son seis vueltas con una subida parecida a la de la avenida Arenales en cada vuelta, para completar los 40 kilómetros de ciclismo, mientras que el trote es plano y rápido en los 10 kilómetros”, describió la salteña a El Tribuno.

A diferencia de la temperatura en Salta, esta semana la capital peruana tuvo un clima de 17 grados en promedio y, según indicó la salteña, esto no será un impedimento. “Si bien está nublado, con viento en la costa, son 37 corredoras con un muy buen nivel competitivo que no tendrán inconvenientes”, dijo.

Delfina dialogó con El Tribuno en la Villa Panamericana y contó que vive días soñados. “Estoy muy bien y muy tranquila disfrutando al máximo de estos Juegos. Estoy muy tranquila porque me preparé muy bien para esta competencia en altura, a 3.400 msnm en La Quiaca, Jujuy. Aprovecho para agradecer al intendente y los secretarios de Deportes de la Provincia vecina por la predisposición a una excelente preparación que tuve”, contó la salteña.

En cuanto a los nervios que puede llegar a tener para la prueba de hoy, respondió: “Sé que hasta ahora di lo mejor y eso me deja tranquila. En la competencia vamos a ir paso a paso pensando en cada momento, buscando ser lo más competente posible y si eso es en un buen resultado, mucho mejor”.

Junto a otros integrantes de la delegación nacional, Álvarez se encuentra en la habitación 406 de la torre argentina y en ese lugar comparte sus días con otros deportistas. “La comida de la Villa es muy buena, así que estoy alimentándome muy bien, también estuve entrenando acá y recuperando muy bien. Ya está todo ahora a competir mañana (por hoy) y el lunes a la mañana”.

La triatleta, bicampeona argentina, aprovechó parte del mediodía de ayer para utilizar las instalaciones de la Villa Panamericana para realizar sus últimos entrenamientos y allí se cruzó con los salteños integrantes del seleccionado de béisbol, como el outfielder Lucas Montalbetti.

Álvarez no fue anoche a la inauguración de los Juegos debido a que hoy debe despertarse muy temprano para dirigirse a la zona de competencia, ubicada a casi 15 kilómetros del estadio Nacional de Lima.

Delfina ha participado en las más importantes pruebas de triatlón de nuestro país y las ganó a todas. Hoy se le presenta otro desafío, a nivel panamericano, al que llega en buenas condiciones físicas y con la confianza necesaria para hacer un buen papel en sus primeros juegos continentales.

Resultados y algo más

* La dupla integrada Julián Azaad y Nicolás Capogrosso consiguió ayer un gran triunfo sobre los EEUU por 2-1 y se clasificó a los cuartos de final de vóley de playa. El mismo objetivo consiguieron Ana Gallay y Fernanda Pereyra al superar a Canadá por 2 a 1.

* La esgrimista María Belén Pérez Maurice, quien buscará una medalla en Lima 2019, realizó ayer un pedido a la aerolínea Air France, ya que hace dos días que volvió de París y todavía no apareció su equipaje. Venía del Mundial de Budapest.