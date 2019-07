Nueva aplicación para medir desde el celular los niveles de glucosa en sangre

En tren de aprender, de contener y de lamerse las heridas entre madres cuyos hijos tienen diabetes tipo 1, la salteña Rossana Del Frari un día armó una reunión en su casa, que después se hizo un grupo estable y culminó con la creación de la Fundación Juntos a la Par Diabetes 1 Salta. Una tarde de sábado de 2017 organizó un show de títeres para los chicos de la fundación, que son casi 80 ya, y mientras la magia de los muñecos flotaba en el aire lleno de enseñanzas y risas, Rossana observó que los niños que no tenían el botón o dispositivo para escanear la glucosa en sangre sin pinchazos, se acercaban a sus mamis y les decían al oído señalando con el dedo: “Eso quiero yo, así no me tengo que pinchar”. Esa misma noche, después de bendecir los sueños de su hija Milagros, quien padece la enfermedad, con la inspiración que le dejaron esas caritas anhelantes de sentir menos dolor, escribió un proyecto para que las nuevas tecnologías estén al alcance de todos, en especial de los diabéticos tipo uno con menos recursos. Ese proyecto, fundamentado con maestría en cada punto, fue tratado en la Legislatura provincial y se convirtió en la ley 8.133, por la cual el Programa Provincial de Diabetes, dependiente del Ministerio de Salud de Salta, y el Instituto Provincial de Salud (IPSS), deben proveer en forma gratuita y constante a todos los diabéticos tipo I los botones, también llamados dispositivos o sensores, que se adhieren a la piel y son leídos mediante un escáner y ahora también a través del celular con la app FreeStyle Librelink que está disponible para ser descargada en forma gratuita desde Google Play y Apple Store.

El sistema FreeStyle Librelink es del laboratorio Abbott y está diseñado para cambiar la forma en que las personas monitorean su nivel de glucosa y ayudarlos a lograr mejores resultados en salud. El sistema lee los niveles de glucosa a través de un sensor que se puede colocar en la parte superior externa del brazo, con una duración de 14 días, eliminando así la necesidad de los pinchazos.

“El IPSS está dando cumplimento a la ley, pero el Programa Provincial de Diabetes no y es la lucha que tenemos porque hay mucha demanda y están incumpliendo la ley. Se ocupan dos botones por mes por paciente y cada uno cuesta 1.800 pesos, esto lo tiene que dar gratis el IPSS y el Programa de Diabetes, pero este último manifiesta una indiferencia total hacia los chicos y adultos que se tienen que pinchar 12 veces por día para monitorear la glucosa”, explicó Rossana Del Frari, una mujer vehemente, que con su lucha se volvió un poco la mamá de todos los chicos con diabetes 1 en Salta.

Agregó: “El laboratorio Abbott es muy generoso, me vinieron a conocer para saber cómo se me ocurrió el proyecto que se convirtió en ley; me expresaron su admiración y se comprometieron a acompañarme en esta lucha con capacitaciones y talleres que ya hicimos varios en Salta y en esos encuentros entregan botones en forma gratuita a los presentes que tienen diabetes”.

Y explicó: “Se trata de un medidor no invasivo capaz de monitorizar los niveles de glucosa en sangre en cualquier momento del día hasta 70 veces al día sin extracción de sangre ni pinchazos, con un mecanismo que permite ser alertado mediante un aviso en los niveles de cambio de glucosa, evitando caer en peligrosos estados de hipoglucemoa e hiperglucemia. Además, permite ver los datos recopilados en el sensor ya sea del celular o del scanner con el que viene el kit. La persona se puede bañar con el dispositivo, es muy preciso, aunque igual hay que medir la glucemia capilar con 4 pinchazos al dia, pero se reducen 8 pinchazos porque sin el dispositivo hay que pincharse 12 veces al día”.

“Es una ventaja enorme para los chicos desde lo psicológico, los hace más libres, mejor predispuestos y solo saben que se tienen que pinchar a la hora de las 4 comidas. Con cada escaneo se obtiene un valor actual de glucosa y con una flecha que apunta hacia arriba o hacia abajo, el paciente ya sabe lo que tiene que hacer”, acotó la creadora de la Fundación Juntos a la Par Diabetes 1 Salta, a la que acuden 78 niños de entre 1 y 18 años con sus padres, en búsqueda de una mejor calidad de vida con esta enfermedad.

Una app revolucionaria

Son muchos los beneficios de la nueva aplicación (app) para medir la glucosa en sangre, a la que se puede acceder en forma gratuita y que contribuye a que los pacientes -muchas veces renuentes a pincharse varias veces al día- puedan contar con mayor información y de esta manera alcanzar un mejor control de su diabetes. La app FreeStyle Librelink permite a los usuarios del sistema FreeStyle libre monitorear su glucosa directamente desde sus teléfonos inteligentes.

Más de 1,5 millón de personas con diabetes en el mundo ya están utlizando FreeStyle libre, una tecnología revolucionaria que permite que el usuario monitoree su nivel de glucosa sin necesidad de punciones en los dedos.

Abbott, la compañía global del cuidado de la salud, anunció que ya está disponible en la Argentina la app FreeStyle® LibreLinkTM, una aplicación que permite que el usuario acerque el teléfono inteligente al sensor FreeStyle Libre para medir su nivel de glucosa en tiempo real y compartir dicha información con médicos, profesionales de la salud y cuidadores.

Actualmente, 4 de cada 10 pacientes no se miden la glucosa con la frecuencia recomendada debido al dolor que el pinchazo les genera, por olvidos o falta de tiras para la medición.

El 60 por ciento de las personas con diabetes no logra alcanzar los objetivos de control glucémico recomendados.

El monitoreo de la diabetes es clave para un mejor control de esta enfermedad, ya que los resultados de este procedimiento se utilizan como una herramienta para determinar el estado metabólico del paciente, medir la eficacia del tratamiento y realizar los ajustes necesarios en el plan de alimentación conforme a la recomendación médica. Con esta nueva aplicación, que se utiliza con el celular, la persona también puede evaluar su historial de niveles de glucosa en las últimas 8 horas y ver una flecha direccional que indica los cambios en los niveles de glucosa para orientar al usuario para tomar una decisión para un mejor manejo de la diabetes.

Se adapta a la vida real

™El Dr. Adrián Proietti, endocrinólogo, director médico de IDTA (Instituto Integral de Diabetes y Tecnología Aplicada), sostuvo: “La nueva aplicación de Abbott se adapta a nuestra ‘vida real’ con la incorporación del teléfono celular como lector. De esta manera, tanto pacientes como familiares pueden ser parte activa colaborando con el control glucémico de los pacientes”.

“Una de las ventajas de la nueva app es que los usuarios la pueden descargar gratis. Se incorpora fácilmente a la rutina diaria y el usuario tiene acceso fácil y rápido a sus niveles de glucosa, tendencias y patrones con solo hacer un clic y puede estar más involucrado en la toma de decisiones para mejorar su estado de salud”, destacó el Dr. León Litwak, médico endocrinólogo, profesor consulto del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires.