Detrás del deporte, hay serias falencias en la organización

“Hace dos años vinimos a Lima y nos fuimos preocupados, pero el Comité Organizador finalmente cumplió su palabra, lo lograron”, dijo el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, el pasado viernes en la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019. Sin embargo, desde adentro da la sensación que, al igual que hace dos años, Lima no estuvo ni está preparada para recibir un evento de tal magnitud.

El caos vehicular es acaso uno de los factores que menos molestan, comparados a otros inconvenientes que atletas, prensa y asistentes en general deben atravesar a diario.

Las sedes están realmente lejos y las más cercanas se encuentran, con suerte, a una hora del Centro de Convenciones y de la Villa Deportiva Nacional, que son los únicos sitios que se conectan entre sí.

La falta de comunicación entre los encargados del transporte es uno de los principales inconvenientes. Es cierto que hay micros que constantemente salen rumbo a las sedes, pero los choferes no tienen en claro por cuáles vías viajar y tampoco dónde dejar a los pasajeros.

El viernes, en la previa de la fiesta inaugural, la prensa sufrió el primer dolor de cabeza, ya que los medios internacionales no tuvieron acceso al complejo de viviendas donde residen los deportistas.

Un día después, llegar a Chorrillos para la competencia de triatlón fue absurda de entrada. El primer micro partió a las 6.20, cuando las triatletas empezaron a competir a partir de las 10. Sin embargo eso no fue todo. Para el viaje de regreso, los ómnibus ya no estaban y ninguno de los cientos de voluntarios supieron dar una explicación sobre el camino de regreso de algunas delegaciones y de la prensa, tampoco pudieron explicar los encargados de diferentes puestos de control, menos la policía y ni siquiera los choferes sabían qué es lo que tenían que hacer.

Hay otro detalle no menor en las sedes de Lima y es la terminación a las apuradas de algunos centros deportivos. Detrás de los carteles con el logo de Lima 2019 se pueden observar escombros o espacios que directamente no pudieron completarse y fueron tapados.