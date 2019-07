Concejal quiere el cupo trans en la Legislatura

Jéssica Ortiz, la concejal trans de Chicoana, busca el cupo de este género en los cargos de la administración pública y los electivos a nivel provincial. Considera que no se garantiza el derecho al trabajo y a la representación ciudadana.

La concejal por el Partido Justicialista está terminando su período legislativo municipal y no descarta buscar la reelección en este cargo, como tampoco deja de lado la lucha por sus derechos de género.

Días pasados participó del conversatorio llamado "La perspectiva de género en el ámbito sindical", organizado por el área de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Políticas de Género. Allí se analizó en un interesante debate las expectativas acerca de la lucha constante por la conquista de derechos de los grupos vulnerables. Este abordaje estaba destinado a informar sobre estas perspectivas en el ámbito laboral. La premisa es aportar a la construcción de una vida laboral plena, igualitaria y respetuosa.

Pero también se habló de derechos y la inserción del transexual en el ámbito público y del Estado. "Nos cuesta aún que la sociedad nos respete. Todavía nos discriminan. Nos deben aceptar como somos. Pensamos y tenemos capacidad de trabajar. ¿Por qué debemos someternos a quienes nos ven como una cosa extraña? Mi lugar me lo gané con trabajo. Así surgió el respeto, y esto derivó en que hoy me valoran en mi pueblo. Debemos terminar con el mandato que debe ser solo masculino. No hay derecho igualitario", cuenta Jéssica.

La actual concejal menciona que son numerosos los trans que han perdido su trabajo solo por haberse identificado como "distintos". Este movimiento de inclusión laboral para las personas trans, travestis y transexuales intenta un plan de capacitación y formación.

"Concurrí a estas jornadas porque desde hace un tiempo pienso en buscar personas trans que se desempeñan en otros ámbitos para seguir por la lucha de nuestros derechos, que no es otra que la de cualquier ciudadano común".

La edil planifica una convocatoria en su pueblo a nivel provincial para desarrollar una jornada de debate por los derechos en el ámbito laboral y cargos políticos electivos de la persona trans.

"Queremos asesorarnos para propiciar un proyecto de ley de cupo laboral trans en la Legislatura salteña. Pediremos nuestro espacio en la administración pública. En otros países todos los colectivos tienen su espacio laboral. Porque se han integrado como corresponde. No somos un fenómeno".

Jéssica Paola Ortiz asumió como edil el 10 de diciembre del 2017. Está orgullosa de haber logrado una banca en el Concejo Deliberante de Chicoana. Con tres décadas de militancia dentro del Justicialismo, describe su experiencia en este cargo político como de aprendizaje. "Si bien tengo muchos años de militancia, es la primera vez que logró ocupar un cargo electivo. Cumplí en ayudar a muchos vecinos, como también fui criticada por darle mi voto al intendente en cuestiones municipales. A pesar de ser del partido opuesto a Ivetich (Esteban) no me puedo oponer por oponer. Si se beneficia el vecino, yo doy mi voto. No me interesan las críticas".

Jéssica quiere luchar por el cupo trans. Tiene contactos en toda la provincia y el país.