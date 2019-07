Newell’s arrancó entonado y venció a Central Córdoba

Newell’s Old Boys abrió una temporada que se avecina compleja con un triunfo clave por la permanencia, al superar por 2 a 0 como local a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estreno de ambos en la Superliga de fútbol.

En el último suspiro de la etapa inicial, un córner fue muy bien aprovechado por Julián Fernández, que ubicado en el segundo palo cabeceó hacia atrás para asistir a Alexis Rodríguez, quien con un salto empalmó de derecha para vencer al arquero visitante y así romper el 0-0.

Después de no lograr liquidarlo en un par de opciones, y de aguantar con las atajadas de Alan Aguerre, la lepra sentenció la historia gracias al delantero Lucas Albertengo, a cinco minutos del final del partido.

Newell’s, que tuvo el debut como DT de Frank Kudelka, dominó las acciones desde un principio, acompañado por una gran cantidad de hinchas en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, y le sacó cuatro puntos de distancia a Gimnasia y Esgrima La Plata, el último que estaría descendiendo a la Primera Nacional.

Fue una buena presentación de la lepra, con mucha implicancia de los laterales en el juego ofensivo, que le dio verticalidad y opciones de pase en todo momento.

La jerarquía de Maxi Rodríguez y Mauro Formica era el salto de calidad en la zona decisiva de tres cuartos, para que sean ellos los que asuman el rol desequilibrante.

El arquero del conjunto santiagueño Diego Rodríguez fue el protagonista principal de los primeros 45 minutos, donde pudo resistir cada remate de Newell’s, principalmente los de Cacciabue y Maxi Rodríguez.

El gol llegó en el momento justo, cuando el nerviosismo por no poder plasmar la superioridad de juego en el marcador se hacía notoria.

Esa pirueta de Alexis Rodríguez hizo estallar el estadio, entendiendo que estos tres puntos, a pesar de ser la primera fecha, eran fundamentales para el ánimo.

En el complemento, Newell’s comenzó padeciendo, porque en los primeros quince minutos Central Córdoba le generó dos situaciones claras de gol, que hicieron recordar que el arquero Aguerre estaba en cancha.

El ingreso de Albertengo, uno de los refuerzos, por Fydriszewski, terminó siendo la llave que necesitaba Kudelka para encontrar tranquilidad.

El delantero recibió en el área una asistencia de Gabrielli y selló el triunfo, necesario para trabajar con tranquilidad en la semana.