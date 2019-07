Los Pumas ganaron la medalla de Oro

La Selección argentina de rugby masculino, Los Pumas, logró la medalla dorada en la modalidad de seven de los Juegos Panamericanos por primera vez en la historia al derrotar en la final a Canadá por 33-10, rival que lo había vencido en las últimas dos definiciones.

El equipo albiceleste dirigido por Santiago Gómez Cora cerró así una notable competencia, con pleno de victorias consecutivas en la fase de grupos sobre Jamaica (52-0), Uruguay (32-0) y Canadá (12-7).

Ayer mismo, bien temprano, se deshicieron de un equipo alternativo de Estados Unidos 31-7 para llegar a la final, donde volvieron a toparse con Canadá, verdugo en Guadalajara 2011 y Toronto 2015, a quien superaron por 33-10.

La Selección argentina ya había logrado en junio pasado la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al ganar el Preolímpico que se disputó en Chile.

En la final, Argentina inició el encuentro con Fernando Luna, Santiago Álvarez Fourcade, Germán Schulz, Revol, Santiago Mare, Tomás Vanni y Luciano González. Es un equipo joven, en el que no se encontraban los mejores jugadores del país, pero que demostró una calidad más que notable.

“Estamos muy contentos de habernos sacado de encima la espina de las finales que perdimos en los Juegos anteriores. Veníamos a subirnos al podio y si era el oro, mejor, y lo logramos”, afirmó Lautaro Bazán Vélez.

“Venimos haciendo un gran trabajo, se están haciendo las cosas muy bien, demostramos que todo eso dio resultado”, expresó por parte el apertura Gastón Revol.

“Me emociona mucho. Son muchos días de no estar en casa, de dejar mi familia, mi novia, mis amigos, de no jugar en el club...”, agregó el cordobés Germán Schulz entre lágrimas.

Los goleadores de la final fueron Luciano González Rizzoni (dos tries), Schulz (uno), Bazán Vélez (uno) y Franco Sábato (uno), más cuatro conversiones de Santiago Mare.

Por otro lado, el seleccionado femenino terminó en el quinto puesto luego de las dos contundentes victorias de ayer: la primera ante México por 37-7 y la segunda frente a Perú por 34-12.

