Alegría por Lucas González de todo un pueblo futbolero

Lucas González con 19 años de edad, debutó el pasado jueves en el Club Atlético Independiente, ingresando en el segundo período durante el partido que enfrentó a los Diablos de Avellaneda con la U. Católica de Quito. La promesa güemense estuvo 25 minutos en cancha, tiempo suficiente para demostrar que tiene las suficientes condiciones como para ganarse un lugar en la Superliga.

Su debut emocionó a toda la comunidad futbolera local, pero en especial a su familia, quienes siguieron con atención y nerviosismo su desplazamiento dentro del campo de juego. Su papá, Alejandro González, un destacado futbolista que supo vestir la camiseta del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, siendo unas de las figuras del equipo, habló sobre le presente de su hijo: “Muy contento como toda la su familia que es muy futbolera, estamos feliz por él, yo lo veo poco solo cuando puedo viajar a Buenos Aires, su mamá está mucho más cerca y creo que tiene más mérito en lo que Lucas es hoy.

Él creció futbolísticamente en las escuelas de fútbol de Güemes, muchos entrenadores de inferiores lo fueron formando y todos veían en él algo distinto. En un torneo que los chicos jugaron en Rafaela con el entrenador Cristian Anaya, estuvieron presentes dirigentes Argentinos Junior y se lo llevan cuando tenía 10 años.

No se adaptó porque los del norte nos desarrollamos físicamente en forma más lenta que los porteños, eso lo hizo sentir que estaba un poco relegado por ser muy chiquito. Lucas decidió entonces ir solo a probarse a Independiente, allí quedó y arrancó desde la séptima”.

Con respecto al partido debut Alejandro dijo: “Estuve muy nervioso nunca me senté no podía ni tomar gaseosa por los nervios, yo esperaba que entre tal vez un ratito quizás 5 o 10 minutitos, pero si no ingresaba también estaba bien porque lo importante era estar entre los seleccionados por Sebastián Beccacece, me sorprendió mucho que juegue casi 25, el técnico confió mucho en él a pesar que aún no tiene contrato, eso seguramente es muy riesgoso porque hace solo dos meses que los conoce y ya lo puso en una copa internacional”.

Con respecto a consejos que desde su posición de futbolista pudo haberle dado, expresó: “Creo que lo martiricé, le dije que la primera pelota que toque era la más importante, porque si la jugaba bien le daría mucha confianza, le pedí que esté tranquilo y la toque con seguridad, no importa si es un pase intrascendente o uno en profundidad, creo que lo hizo bien se lo vio seguro a pesar de ser una noche difícil porque llovía y hacía mucho frío.

Hablé mucho con él después del partido, se pudo ver que todos lo felicitaron, creo que durante el partido desde el banco solo le corrigieron que estuvo lento para regresar en uno de los córner que él pateó. Me sorprendió que se atrevió a tirar un córner apenas entró, eso fue una actitud propia, nadie se lo pidió, pero marca que se tenía confianza. Acá todos lo apoyamos, es el más chico y siempre estuvimos pendiente de él, es un buen pibe y muy humilde y me gusta que lo hayan apodado Saltita”, finalizó expresando Alejandro González.

La familia González de General Güemes dio grandes jugadores al fútbol salteño, entre los más recordados además del propio Alejandro, se encuentran Fabián “Rambo” González, que formo parte de aquel glorioso equipo Gimnasia y Tiro de Salta que llegó a la primera división del fútbol argentino.

También formó parte de las glorias del Albo su primo el “Tanque” González, cuyos goles fueron determinantes para el ascenso Albo primero al Nacional B y luego a la primera división, ambos son tíos de Lucas.

Con Lucas González son tres los jugadores Güemenses que formaron parte del Club Independiente, el anterior fue Walter Busse en el 2011 y el primero de todos fue un destacado arquero de apellido Medina, que fue suplente de Miguel Ángel Santoro.

Entrevistado por ESPN

Lucas González fue elegido por los periodistas de ESPN para realizarle un reportaje, en el que se expresó con total naturalidad: “Fue todo muy rápido, estoy muy feliz por haber debutado en un club tan gran de como es Independiente, estoy muy agradecido con el cuerpo técnico por esta gran oportunidad”, dijo.