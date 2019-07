Pide ayuda económica para hacerse tratar por lupus

Débora Alejandra Castro (27) pide ayuda económica para poder ir a Córdoba, donde, dentro de 20 días, un grupo de médicos le indicará un tratamiento para mejorar su calidad de vida. La joven salteña padece lupus eritematoso sistémico, una patología crónica que afecta a muchos órganos de su cuerpo.

En Córdoba, la verán un reumatólogo, un cardiólogo, un neurólgo y un nefrólogo, quienes revisarán los órganos que tiene afectados. La controlarán y le indicarán un tratamiento medicamentoso que ella pueda seguir acá.

Como no puede ir sola, la acompañará su madre. Ambas deben costearse el alojamiento, la comida, los medicamentos y los tratamientos que le indiquen. Su obra social cubre las órdenes de consulta y solo el 40% de los remedios, que son muy caros.

Desde la terapia intensiva, Débora habló por teléfono con El Tribuno. Contó, que como no pudo ir a Córdoba en febrero para hacerse controlar, tuvo varias complicaciones de salud el último tiempo. Después de una intervención que tuvo hace 10 días, le dieron el alta el jueves último y el sábado volvió de nuevo a terapia intensiva.

En la clínica que le corresponde por su obra social, le colocaron un marcapasos, ya que no podía esperar a llegar a Córdoba. Relató que tenía pausas cada vez más largas, que podrían convertirse en paros cardíacos.

Aún no sabe qué tratamiento le darán en Córdoba, ya que desconoce en qué estado de salud está: "Sé que es delicado, pero todavía no sé qué es lo que van a hacer".

Aseguró que no se trata solo de lo económico. Mientras ella y su mamá estén en Córdoba, su hermano, que es menor de edad, deberá quedarse con algún familiar: "Son todas preocupaciones y eso agrava el cuadro lúpico".

Situación precaria

Débora decidió salir a pedir ayuda porque ya no puede más sola. Su mamá trabaja de manera independiente y ella cobra 14 mil pesos mensuales por su trabajo en una empresa, que representa el único ingreso fijo del grupo familiar.

Los medicamentos que requiere para conservar la salud son muchos y muy caros. Toma alrededor de siete pastillas por día, además de la que le acaban de agregar para el corazón, tras la colocación del marcapasos.

Para costear la enfermedad, Débora tuvo de que dejar de estudiar en la universidad: "Se me hizo muy cuesta arriba. Con lo que puedo, pago los servicios y, con lo que me queda, pago los remedios. A veces, tengo que hacerlo con tarjeta porque no los puedo pagar".

Para colaborar con ella: 0440028840000295571946 (CBU) Banco Hipotecario; alias: PILAR.CELTA.BODA.

Para comunicarse, su número de celular es 387-4437777.