VIDEO Conmovida, Lizy Tagliani le dio un consejo a un niño que sufre bullying

Sin dudarlo, Lizy Tagliani aceptó formar parte del jurado del nuevo segmento del programa de Susana Giménez: Pequeños Gigantes. Atenta, disfrutó de la coreografía de Jerame Morales, un niño de 12 años que viajó desde Uruguay para bailar ante millones de argentinos.

Tras moverse el ritmo de la canción “Warriors” (“Guerreros”), Lizy se emocionó y le preguntó qué buscaba transmitir con su show. “Quería transmitir que hay que terminar con el bullying, la discriminación, todo ese tipo de cosas. Yo lo sufro actualmente”, respondió el participante.

Sincera y con lagrimas en los ojos, la conductora de El Precio Justo contó que se sintió identificada con Jerome y explicó el motivo: “Cuando te veía bailar, me hacías acordar a mí cuando era chica. Tampoco tenía posibilidades de ir a algún lado a prepararme y tenía muchas ganas de mostrarle a la gente lo que sabía hacer. Por supuesto, también me cargaban. A veces no eran los nenes, mis amigos, eran los más grandes y te quiero dar un abrazo porque sos encantador”.

Auténtica, Lizy abrazó al niño y, minutos más tarde, compartió la postal del significativo momento en sus redes sociales. “Y, de repente, volví a tener 7 años ... Soñando con la libertad de ser quien soñaba ser sin miedos ni limites ... No será fácil, Jerame Morales, pero te aseguro que no será imposible. Te abrazo, fue un placer conocerte”.