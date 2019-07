Detrás de la bomba JLo 50… una gran entrenadora: Tracy Anderson

Ella es Tracy Anderson. Su nombre sonó muy fuerte once años atrás, cuando puso a punto a Madonna para su gira mundial Sticky & Sweet Tour que también la trajo a nuestro país. Nos maravillaban los brazos increíblemente esculpidos de la reina del pop. Sus piernas, la panza… ¡la cola! Y una resistencia física increíble para su edad por aquel entonces, 50 años, los mismos que acaba de cumplir y celebrar con todo Jennifer Lopez.

Otra vez, el nombre de Tracy Anderson aparece vinculado al “milagroso” estado físico de una celebrity internacional. ¿Y quién es esa chica? Nacida en Indiana, Estados Unidos, hace 44 años, Anderson obtuvo su título de bailarina en la American Musical and Dramatic Academy de Nueva York antes de dedicarse al mundo fitness.

En Los Angeles abrió un gimnasio que en poco tiempo convocó a figuras de Hollywood: Julia Roberts, Gwyneth Paltrow y Penélope Cruz, entre otras, que la consagraron como la nueva gran gurú del fitness. Todas súper entusiastas seguidoras de su “Tracy Anderson’s Method”, una técnica que irrumpió como una revolución en el ámbito del entrenamiento. “Es un honor ser reconocida y que la gente vea los cambios que ella es capaz de hacer gracias a mis descubrimientos”, contó a Para Ti en ocasión de su visita al país junto a Madonna.

Menos rutina, más creatividad

¿Qué inventó? Nada, pero vio las cosas de una manera diferente. “No soy la primera en entender todo lo que se puede hacer con los músculos. Mucha gente del fitness se ha percatado de eso. Pero lo que nunca nadie había podido hacer es poner en movimiento a todos los músculos a través de secuencias y, así, mantenerlos alerta. Lo que yo hice (y hago) fue inventar nuevas secuencias y nuevos movimientos”. Así explicaba lo que ella misma llamó “Strategic Muscle Exhaustion”, una metodología de entrenamiento que apostaba al cambio permanente en el gym. “Estoy en contra de la repetición de los movimientos. Es importante cambiar las rotaciones y ´golpear´ los músculos desde diferentes ángulos. En el caso de usar accesorios, prefiero que nunca pesen más de 1,2 kg. Y la clave es ser creativo: moverlas en diferentes maneras”. Una de las inspiraciones del método de Tracy Anderson tiene que ver con su procedencia de bailarina y es la danza aeróbica.

Se trata de una profesional creativa por naturaleza, y así inventó la Hybrid Body Reformer y hasta una estructura “a medida” de Madonna para que la cantante pudiera entrenar al 100 % por ciento en cualquier lugar del mundo. “Para ella ideé ´El Cubo´, una gran estructura de aluminio que tiene un cubo y bandas elásticas, que transportamos con nosotros en la gira”, contaba la personal trainer de las celebrities que abordó el fitness como una manera de cambiar su propio cuerpo.

Cambiar el cuerpo

“Mi deseo era ser bailarina, y tenía talento para eso. Pero tenía un problema de sobrepeso heredado de mi padre. Para tener el cuerpo que necesitaba para bailar, probé de todo: desde dietas hasta hacer ejercicios por demás. ¡Pero mi cuerpo empezó a parecerse al de una gimnasta, no al de una bailarina! Aunque me encantaba comer, podía pasarme semanas comiendo pollo desgrasado y, aún así, no tenía el cuerpo que ansiaba. Era la más pesada de mi clase. Llegué a la conclusión de que podía hacer ejercicio hasta morir pero nunca podría tener el cuerpo que soñaba. Esos años fueron una lucha emocional. Pero todo empezó a cambiar cuando mi marido Eric –basquetbolista profesional– tuvo un problema médico. Con la ayuda de los médicos que lo atendieron, comencé un proyecto de investigación: quería ver si era posible cambiar el cuerpo contra su genética. Durante cinco años, probé mi método casi de forma personalizada en al menos 150 mujeres de diferentes edades y pesos. Hasta que no logré probar los resultados no abrí el gimnasio”.

Jennifer a los 50. Mejor, imposible. Foto: Instagram.

Además de Tracy Anderson en L.A, Jennifer Lopez entrena en NY según rutinas de David Kirsch. Siempre a primera hora de la mañana, con énfasis en cardio más rutinas de fuerza en zonas localizadas. ¡Y mucho baile! Para eso, en su pareja, Alex Rodriguez, la cantante y actriz encontró a su socio de entrenamiento ideal. Tracy Anderson, que también trabaja con la supermodelo Alessandra Ambrosio, contó que la dieta de la diva del Bronx está basada en un mix de proteínas de alta calidad y alimentos frescos, nutiritivos y naturales.

Sin embargo, Tracy Anderson se arriesga a quitarse méritos en su influencia sobre las grandes estrellas de cuerpos para la admiración, y asegura que el secreto de Madonna, como el de JLo y otras celebrities que deslumbran al mundo con su cuerpo privilegiado es que no hay secretos. “Lo fundamental es que tenés que saber qué querés y cómo querés que tu cuerpo luzca. Tenés que entender que tus músculos son manipulables y que podés hacer con ellos lo que vos quieras a cualquier edad”.