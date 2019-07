El astro Lionel Messi desmintió incidentes en una discoteca de Ibiza, España, durante sus vacaciones en compañía de su esposa Antonela Roccuzzo y su compañero en Barcelona de España, el uruguayo Luis Suárez.

"Gran noche ayer en Ibiza con amigos. Ya nos queda menos. ¡Y no le den bola a cualquier cosa que lean que no tiene que ver con la realidad, que todo fue genial anoche y todo el mundo nos trató increíble, cómo siempre #FakeNews", publicó Messi en una historia de su cuenta oficial de la red social Instagram.



De esta manera, el capitán del seleccionado argentino de fútbol negó problemas en su salida de la discoteca/hotel "Ushuaia" a partir de un video que lo exhibe escoltado por guardias de seguridad, asediado por un grupo de público presente por un supuesto incidente.



El crack rosarino, antes de su regreso a la actividad, se reunió con Suárez, el defensor Jordi Alba, el mediocampista, ex compañero en Barcelona y amigo Cesc Fabregas quienes estuvieron acompañados de sus respectivas esposas Sofía Balbi, Romarey Ventura y Daniela Semaan.



Por su parte, el presidente de Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró en una entrevista con la agencia Reuters que está pensando en la era "post-Messi" de cara al futuro.



"Nuestra obligación es trabajar en la era post-Messi. Estamos pensando ya en eso porque estamos trayendo nuevos jugadores. Como presidente espero que Leo esté muchos años todavía con nosotros pero tenemos que pensar en este cambio para cuando él decida dejar de jugar", indicó el titular de Barcelona.



Messi, de 32 años, termina su contrato en Barcelona en junio de 2021.