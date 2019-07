La respuesta de Javier Naselli a Vicky Xipolitakis llegó desde su entorno: "Vive en una irrealidad"

Después de denunciarlo por violencia de género, Vicky Xipolitakis brindó detalles en el living de Susana Giménez y aseguró que su marido Javier Naselli ejerció sobre ella violencia psicológica y física.

"Fue violento con mi bebé (por Salvador Uriel, de siete meses) y conmigo en ocasiones innecesarias. Estaba sometida. Muchas las dejé pasar, pero ya no puedo pensar más egoístamente (sic) porque tengo un hijo", dijo la mediática, quebrada en llanto, durante su paso por el living de la diva. Allí, también aseguró que está en marcha el pedido de divorcio, tema que lleva adelante su abogado, Fernando Burlando.

Luego de la amplia repercusión que tuvieron sus dichos, apareció la respuesta de Naselli. No la hizo él, sino su entorno. El periodista Tomás Dente leyó al aire en Nosotros a la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 9) un mensaje que le llegó desde el celular del empresario.

"No soy Javier, él tiene un bozal mediático por su contrato con el banco donde trabaja", aclaró un allegado a Naselli. Y siguió: "Javier no sabe lo que dijo Vicky porque no vio el programa. Javier nunca hablará mal de la madre de su hijo, y jamás la tocó, porque algún día su hijito leería lo que el padre dijo de la madre y quiere evitarle eso al bebé".

Y luego le apunta directamente a la mediática: "Vicky vive excediendo cada límite existente, llena de exabruptos y demás. No le importa exponer al hijo, o calumniar en público y tevé nacional al papá de Salvi, en presencia del nene. Se elige antes que al hijo para sustentar cantidades de anécdotas inventadas, y toda la irrealidad en la que vive".

"Él (por Naselli) va a refutar con pruebas en el momento debido todas y cada una de las acusaciones. Las dos hermanas hablan, es gratis, más cuando les pagan o les dan presencia para hablar en TV. No vaya a ser que al final, cuando salten todas las pruebas, la víctima haya sido la victimaria", concluye el mensaje, haciendo mención también a Stefy Xipolitakis y desafiando con todo a Vicky.

