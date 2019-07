The Washington Post y un duro análisis de Cristina Kirchner y Macri

El prestigioso diario de los Estados Unidos The Washington Post analizó el panorama político de la Argentina de cara a las próximas elecciones y se mostró sorprendido por el "impensado regreso de Cristina Kirchner al poder, pese a las múltiples causas de corrupción".

En el artículo, titulado "La argentina Cristina Kirchner, frente a las acusaciones de corrupción, presenta un regreso impensado", lleva la firma de Simoen Tegel y analiza cómo los problemas económicos que atraviesa la administración de Mauricio Macri dieron la posibilidad a su antecesora de seguir con chances de retornar al poder junto a Alberto Fernández.

Tras resumir el sistema de gobierno kirchnerista, como "política populista peronista" y al gobierno actual como su antítesis. El texto dice: "Pero ahora, Cristina Kirchner, que enfrenta casi una docena de acusaciones por sobornos, malversación de fondos y lavado de dinero durante el tiempo que estuvo en el cargo, quedó al borde de un impensado regreso al poder".

El artículo señala luego las fórmulas en pugna para las próximas elecciones presidenciales. La del presidente Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto -"un influyente exsenador (sic) y peronista"-, por un lado, y la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por el otro.

"Ambas fórmulas registran alrededor del 40% de respaldo" lo que significa que hay muchas probabilidades de que haya una segunda vuelta electoral en noviembre -analizó Tegel-. En caso de que Fernández y Cristina Kirchner ganen las elecciones, pocos en la Argentina esperan que la expresidenta tome un segundo plano en el nuevo gobierno".

Para el reconocido medio: "Lo que les abrió las puertas a un eventual triunfo a Alberto Fernández y Cristina Kirchner fueron las reformas económicas impulsadas por Mauricio Macri, que llevaron a la Argentina a otra de sus crisis periódicas que se repitieron frecuentemente durante más de un siglo".

Argentines' dilemma ahead of October elections, via @washingtonpost: Turn blind eye to graft allegations around Kirchner/give second chance to Macri who promised prosperity but has delivered economic collapse: https://t.co/Yf7pqSgZCR