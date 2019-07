VIDEO Vicky Xipolitakis contó el infierno que vivía con su marido: “Me pegaba con la mano abierta”

Por segunda vez en seis meses, se acercó hasta la Unidad de Violencia de Género, ubicada sobre la avenida Las Heras, para denunciar a su marido. Con su bebé de siete meses en sus brazos, Vicky Xipolitakis pidió ayuda e intentó ponerle un freno al papá de su hijo: Javier Naselli.

A cuatro días de haber recurrido a la Justicia, angustiada y preocupada, la mediática visitó a Susana Giménez y develó que desde el principio de la relación tuvo que hacer frente a situaciones que la lastimaban: “Me dijo que iba a cambiar, es muy impulsivo, muy agresivo, siempre fui denigrada. Se pone muy intenso en las peleas. Muchas las dejé pasar, pero ya no puedo pensar más egoístamente porque tengo un hijo. Pasaron muchas cosas, fue violento con mi bebé y conmigo en ocasiones innecesarias. Estaba sometida” detalló.

Y rememoró una situación que vivió cuando se fue de viaje con Marley a Grecia: “Se pone nervioso. Estaba embarazada y me fui de viaje, le pedí que me pasara el número del médico por las dudas y me empezó a insultar. Nunca fue mi compañero, siempre fue una agresión constante. Pensé que lo podía cambiar, pero no puedo. Es así su forma de ser, no toma alcohol. Le molesta todo: yo, el bebé, absolutamente todo”.

Y con lágrimas en los ojos, Vicky reconoció que ahora se da cuenta de que tendría que haberse alejado de él hace mucho tiempo. “Una vez, le pedí que me tuviera al bebé cinco minutos. Me dijo: No puedo, estoy apurado; y tiró el bebé en la cuna. Ahí me tendría que haber ido. Primero, fue una agresión psicológica y después fue física. Nunca cuidó a nuestro bebé. Muchas veces dije basta”‘, detalló.

La mediática, que se está asesorando con Fernando Burlando, cerró su fuerte testimonio con una frase tan sincera como preocupante: “Fui una sometida pensando que podía recuperar la familia. Nunca quiso a mi hijo. Sufrí golpes, me pegaba con la mano abierta”.