Messi: "Se cansaron de cobrar boludeces en la copa, pero hoy no fueron al VAR"

Sin filtro como nunca antes. Lionel Messi salió a defender lo hecho por Argentina en el campo de juego y se despachó contra el arbitraje, aduciendo la falta de revisión de VAR en este partido específico.

"Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América, penales pelotudos y hoy no usaron el VAR. Hoy ante la mínima era foul para ellos, y esas boludeces te sacan del partido", indicó el capitán. Y agregó: "No es excusa, pero ojalá la CONMEBOL haga algo con este tipo de arbitrajes. Inclinó la cancha mal. No ligamos. Hicimos un esfuerzo muy grande. Todas boludeces para ellos. Jugadas claras que no fueron al VAR. Ojalá se respete a estos chicos, que aman a la selección. Es el futuro".

Yendo más en profundidad en cuanto al nuevo grupo que se armó, Lio manifestó: "Yo creo que empieza algo bueno, algo lindo, una camada que ama a la selección, que quiere estar. Hay futuro. Tendrían que darles tiempos y dejarlos seguir. Ojalá no les empiecen a pegar desde el vamos".

Una pregunta que no se le podía dejar de hacer al 10 del seleccionado, era si iba a continuar o no disponible para la Albiceleste. A lo que contestó: "Me encontré muy bien con este grupo. Si tengo que ayudar, lo voy a hacer. Si puedo acompañarlos, estaré".

Finalmente, en cuanto al encuentro frente a Brasil, Messi dijo: "Fue el mejor partido de Argentina en la Copa América y ante un grandísimo rival. Más allá del resultado, demostramos estar a la altura".