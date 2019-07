Los errores a este deporte se pagan caro y sobre todo en un torneo de gran nivel como los Panamericanos.

Ayer, a la Selección argentina de béisbol, con tres salteños en el equipo titular, se le escapó la posibilidad de luchar por una medalla tras caer ante Colombia por 4 a 2 y hoy cerrarán la fase de grupo frente a Cuba, para intentar pelear por el quinto puesto.

A diferencia del debut ante Canadá, con los representantes provinciales Mauricio Costa, Federico Gómez y Lucas Montalbetti, Los Gauchos jugaron bien, batearon y estuvieron arriba en el marcador a falta de tres innings, pero los cafeteros reaccionaron tras errores propios del seleccionado nacional.

El primer inning cerró 0 a 0, pero en el segundo Derwin Pomare le anotó un home run al cordobés Federico Tanco y Colombia pasó a ganar 1 a 0. La Selección estuvo a punto de dar vuelta el marcador en la entrada siguiente, pero Juan Angrisano y Montalbetti no supieron aprovechar la base llena y Los Gauchos continuaron sin anotaciones.

El mejor inning argentino fue el quinto. Montalbetti tuvo su revancha personal, anotó un gran hit sobre la primera base y consiguió que Sebastián García y Jacinto Cipriota marquen para que parcialmente la albiceleste pase al frente.

Federico Tanco continuó en el montículo, pero en el sexto inning Colombia le tomó el tiempo y logró anotar tres carreras, tras una falla en la tercera base. El cordobés fue reemplazado por el juvenil salteño Lucas Ramón quien mantuvo el cero en los dos innings que tiró. Luego fue reemplazado por Federico Robles que cerró el partido.

Colombia tampoco volvió a anotar y cambió de pitchers en diferentes oportunidades. Estos lograron bloquear el bateo nacional y por eso Argentina sumó su segunda derrota consecutiva.

Hoy Los Gauchos intentarán vencer a Cuba, a partir de las 17.05 de nuestro país para tratar de no terminar últimos en el certamen panamericano y dejar una buena imagen tal como lo hicieron en la antesala de estos juegos Panamericanos.

“Duelen mucho las tres carreras con dos outs en el sexto inning, pero este deporte es así, cuando no hacés, la pagás caro. Hicieron una gran labor nuestros pitchers y ellos nos dieron un puñal que nos dolió mucho. Ahora a masticar la bronca y tratar de conseguir una victoria”, remarcó Lucas Montalbetti tras el partido frente a los cafeteros.

El pitcher Lucas Ramón también dialogó con este diario y dijo: “Duele porque el objetivo era clasificar, pero entré tranquilo me sentí bastante cómodo, pero sabemos que si te equivocas te cuesta mucho. Si mirás el tablero teníamos más hits que ellos. Nuestro problema es que no estamos dando dobles y Colombia si los dio”.

Cabe destacar que son ocho los jugadores salteños que integran la Selección argentina de béisbol pero con Diego Echeverría, que nació en Buenos Aires pero hace años que está radicado en La Linda, es considerado un hijo más de tierras gauchas en en este plantel.