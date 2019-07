El canotaje es sinónimo de satisfacción para el país. Esta disciplina cerró su participación con otra jornada inolvidable en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en la que cosechó una medalla de cada color, incluido el emotivo triunfo de la platense Sabrina Ameghino en la prueba de K1 200 metros. Además, la dupla integrada por Magdalena Garro y Brenda Rojas consiguió la presea plateada en la prueba de K2 500 metros, mientras que Rubén Rézola se llevó el bronce en el K1 200 metros, celebrado en la pista de la Albufera de Medio Mundo de la capital peruana. Fue otro gran día para los palistas nacionales.

Las lágrimas y los aplausos se los llevó Ameghino, que a los 38 años y quizás en sus últimos Juegos, logró su mejor resultado deportivo. ¡Cómo no emocionarse!

En su quinta participación Panamericana, la platense cumplió una soberbia actuación en la final para llegar antes que sus rivales en un tiempo de 42s 979. La canadiense Andréanne Can Langlois y la mexicana Beatriz Briones la escoltaron y obtuvieron las medallas de plata y bronce respectivamente.

Ameghino logró el octavo oro cronológicamente para la delegación albiceleste, y lo festejó en forma especial, con mucha emoción, cuando subió a lo más alto del podio y escuchó el Himno Nacional entre lágrimas.

“No entiendo nada, estoy recontenta. Miré para el costado para estar segura, pregunté a ver si había ganado, pero no puedo más de la felicidad”, afirmó Ameghino, mamá de Vera, que cumplirá los 15 años en un mes.

Más temprano, la pareja Garro y Rojas quedó por detrás del binomio canadiense, con un tiempo de 1 minuto 46 segundos y 932 milésimas, pero logró adelantarse a México, para repetir la presea que Keresztesi-Ameghino habían logrado en los Panamericanos de Toronto 2015.

“Fue una carrera muy dura, pero estamos muy felices por el resultado que se dio. Faltando cien metros me quedé dura y la pala del lado derecho rozaba el agua porque estaba destruida”, afirmó Garro.

“Salimos a buscar el oro, pero cuando empezamos a ver que las mexicanas se acercaban empezamos a apretar porque no queríamos perder la plata que ya teníamos desde que arrancó la carrera”, indicó Brenda Rojas.

Ahora la dupla viajará a España durante tres semanas para preparar el Mundial en Hungría, buscando una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Y el palista santafesino Rézola, de 28 años, acumuló un bronce más en la prueba de K1 200 metros, con un tiempo de 35.996 segundos. La dorada quedó en manos del canadiense Dominik Crete (35.456) y la plateada fue para el ecuatoriano César De Césare (36.906).

El canotaje, así, cerró su participación con su 48ª medalla histórica (seis en estos Panamericanos), que lo ubica como uno de los deportes que más preseas le dio a la Argentina.