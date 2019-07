"La Gendarmería está haciendo una revisión histórica"

¿Cómo surgió la iniciativa de reivindicar la figura de un gendarme caído en un enfrentamiento con un grupo guerrillero?

En al año 2014 al cumplirse los 50 años del fallecimiento del Cabo Romero se ofició una misa y allí constaté que sus restos estaban ubicados en el cementerio de Tartagal, donde la vegetación cubría su tumba y todos los que estuvimos allí pensamos que no era un lugar apto para que estén allí los restos de un caído. Círculo de Retirados, familiares y la Gendarmería se comprometieron todos y pudimos materializar este humilde homenaje en el propio Escuadrón 52 Tartagal.



En la región es el primer gendarme cuya memoria se reivindica y que murió en un procedimiento que no es el habitual de la fuerza...

Exactamente no fue un procedimiento habitual, pero se está haciendo una revisión histórica de la Gendarmería Nacional; somos una fuerza nueva que cumplió 81 años y se están analizando nuestros orígenes, volviendo sobre la memoria de nuestros héroes y sobre todo reivindicándolos a través de estos actos.

¿Qué se puede decir sobre el rol de la Gendarmería Nacional en regiones como la frontera norte del país?

Que se trabaja día tras día con muy buenos resultados. En lo que va del presente año y solo en la jurisdicción de la Séptima Agrupación en lo que hace a la provincia de Salta se llevan incautados más de 2.600 kilogramos de cocaína lo que representa una cifra muy abultada y sorprendente. Para llegar a esos resultados contamos con equipamiento y personal. Siempre quisiéramos tener más, pero con lo que contamos hacemos un buen trabajo.

¿Qué opinión le merece la creación del Servicio Civil voluntario que estará a cargo de la GNA?

No tengo mayores detalles porque en esta primera etapa Salta no está incluida; lo único que conozco es lo que se difundió por la prensa, lo que expresó el director nacional de la Gendarmería, pero no tengo más información al respecto.

¿Qué información puede brindar con respecto a un hecho de corrupción acaecido en la Séptima agrupación? (personal de la fuerza fue sorprendido sustrayendo mercadería incautada en los diferentes procedimientos)

Lo único que puedo decir respecto del hecho es confirmar que sucedió el viernes 19 de julio en horas de la madrugada. Estamos con una información administrativa interna y la Justicia federal está realizando la investigación correspondiente. No podemos revelar más detalles porque todo se encuentra bajo investigación.



Las muertes de Hermes y Romero

El enfrentamiento armado entre una patrulla de gendarmes y los guerrilleros se produjo en inmediaciones de la localidad de Colonia Santa Rosa, en el paraje El Bananal en cercanías del Río Piedras y los disparos que asesinaron al gendarme Romero salieron de la ametralladora del capitán Hermes, quien después de abatir al uniformado huyó con los otros guerrilleros internándose en los montes.

Pero en esa misma jornada fue alcanzado por los disparos del arma de Luis Rosas, otro gendarme integrante de aquella patrulla. Según publicó el periodista Luis Borrelli el 25 de mayo de 2014 en El Tribuno: “El 18 de abril de 1964, una patrulla de gendarmes salió tras los ‘barbados’ (guerrilleros) y enfilaron para un desmonte (Finca Martínez) ubicado a 6 km de El Bananal.

Mientras rastreaban unas huellas en el río Las Piedras, avistaron un grupo guerrillero al que intimaron rendición. Los ‘barbudos’ respondieron a balazos y los gendarmes, al repeler la acción matan dos guerrilleros, mientras el resto del grupo huye hacia el interior del monte.

Ahí iba el gendarme Juan Adolfo Romero, quien al vislumbrar dos siluetas que se movían a un costado del sendero, se separó del grupo. Fue por ellas pero a poco, estas se perdieron como por arte de magia. Romero afanosamente las buscó en la penumbra de la tarde que se iba, hasta que una certera descarga terminó con su vida.

Los disparos alertaron a los hombres de la patrulla y cuando estos acudieron al lugar encontraron a Romero muerto. Unos comunicaron la desgracia a la superioridad, pero otros fueron tras los dos guerrilleros logrando a poca distancia cortarles el paso.

Los prófugos dispararon sus ametralladoras y los gendarmes respondieron. Después, el silencio. Los dos ‘barbados’ habían muerto en la refriega.

Identificadas las víctimas, una resultó ser el tan buscado y temido ‘capitán Hermes’, cubano y lugarteniente del ‘Comandante Segundo’, que aún permanecía en el monte.

Los restos del cabo Juan Adolfo Romero fueron depositados en el E. 52 Tartagal, en un monumento que perpetuará su memoria como símbolo de su valentía”.