Marita Simón

El Tribuno

La imponente música de Serguéi Prokófiev le da el marco perfecto al tradicional cuento del francés Charles Perrault, escrito a fines del siglo XVII.

Con la última reposición mañana de “El encanto de Cenicienta”, el Ballet de la Provincia subirá al escenario del Teatro Provincial, a las 21, en un espectáculo para grandes y chicos.

Aunque de lenguaje clásico, la obra de la directora del ballet, María Inés Riveros Hidalgo, con el aporte coreográfico del bailarín y maestro Axel Slodki, plantea un toque contemporáneo y guiños de humor que la convierten en uno de los mejores trabajos del año.

La música de Prokofiev fue escrita especialmente para esta obra y las escenas están pensadas para relatar, a través de movimientos y teatralización, la historia de la adolescente maltratada por su madrastra y sus hijas, pero que por su bondad y belleza, sumadas a la increíble ayuda de un hada madrina, ganará el corazón del príncipe del reino.

“Es una obra especial porque, pese a ser un cuento mundialmente conocido, no es tan frecuente la puesta de ballet. Y la música de Prokófiev, aunque difícil, tiene una riqueza que me resultó ideal para crear la coreografía junto a mi colega Slodki. Pesamos en cada escena y cada paso con el objetivo de lograr que sea una obra para la familia. Es un desafío para nosotros al prepararla y dirigirla, pero básicamente para los bailarines que tienen que desarrollar su capacidad actoral”, explica Riveros Hidalgo a El Tribuno durante los ensayos.

La directora pone el acento en que no es tarea fácil llevar la historia a los más chicos a través de lo gestual y los movimientos corporales. “Esto significó varios mese de trabajo. La de Salta es una compañía joven, tiene once años desde su creación, pero el trabajo es tan intenso que la excelencia la caracteriza. Y además todos disfrutamos de este proceso. El resultado es muy gratificante y se observa en el desempeño de los bailarines”.

Son 44 los jóvenes en escena, la totalidad del cuerpo de baile. Y en este caso la obra sorprende al espectador con las hermanastras de Cenicienta, roles que protagonizan dos varones de la compañía y que hacen estallar las risas por la actuación que no pierde ni por un segundo la calidad escénica.



“Nuestra evaluación está en el público, y en las presentaciones anteriores demostraron son el aplauso y los comentarios que el trabajo está bien hecho, pero además destacando que no es necesario ir a Buenos Aires para ver ballet de excelencia, sino que este grupo la tiene”, afirma Riveros Hidalgo.

El vestuario es destacable, teniendo en cuenta el despliegue que requiere esta obra. Trajes readaptados de los que tiene el Teatro y otros preparados especialmente, conforman un entorno perfecto para transportar a los ámbitos de época que plantea el cuento.



“La Cenicienta es ideal para quienes nunca experimentaron el ballet porque tiene los ingredientes perfectos: la belleza de la música, el humor, el tiempo justo y la amplitud de comprensión que no limita las edades. Cada escena tiene su parte musical justa y específica, como si hablara sin necesidad de palabras. Y la plasticidad corporal y actuación de los bailarines completan el trabajo”, dice.

Remarca que “como mendocina que bailó cuatro años en este ballet, tras lo cual me perfeccioné en el exterior y regresé, tengo que hacer todos los esfuerzos por mostrar esta compañía que es ejemplar a nivel nacional, tanto como la Orquesta Sinfónica y la Escuela de Ballet de la Provincia, gratuita, que abre la puerta a los niños y jóvenes para desarrollarse en esta carrera”.

Las funciones didácticas

“El encanto de Cenicienta” cierra hoy una serie de funciones para escuelas, que busca no solo entretener a los chicos sino también despertar el gusto por la buena música y fundamentalmente por el ballet como disciplina artística.

Durante el año se desarrollan entre dos a tres proyectos didácticos. A principio de año se presentó “Arlequines” para jardines y primaria, y ahora se incluyó a secundarios, con la concurrencia de 1500 estudiantes por función. Maestros y bailarines coinciden en que el mejor público es el de los niños, porque lo disfrutan a pleno, con una mirada sin estereotipos. En algunas obras se incluye una voz en off que va relatando partes de la historia y lleva ese hilo conductor de la mano del ballet. Pero en este caso no fue necesario porque no solamente se trata de un cuento conocido universalmente con una claridad indiscutible. Al finalizar las funciones para escuelas, los bailarines dialogan con los chicos en el hall del teatro.



(Fotografías gentileza Charly Hawk)