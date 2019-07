Las razones que dejaron al árbitro Pitana fuera de la final Brasil-Perú

No habrá protagonistas argentinos en la final que el domingo protagonizarán Brasil y Perú en el Estadio Maracaná. La selección de Lionel Scaloni fue eliminada a manos del anfitrión en las semifinales y Néstor Pitana, considerado el mejor árbitro del continente, fue marginado del encuentro decisivo pese a sus pergaminos: resultó el mejor árbitro del Mundial de Rusia, impartió justicia en la final entre Francia y Croacia e inauguró la presente edición del certamen con el duelo entre Brasil y Bolivia.

Sin embargo, la Comisión de Árbitros de la Conmebol que conduce el brasileño Wilson Seneme decidió entregarle el encuentro cúlmine al chileno Roberto Tobar. Por supuesto, tampoco arbitrará el cotejo por el tercer puesto que protagonizará la selección argentina frente a Chile. No era un secreto que Pitana y los asistentes Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti serían los elegidos una vez resultas las semifinales pero la polémica de las últimas horas tuvo como efecto colateral la baja de la terna argentina.

El enfático reclamo de Lionel Messi y de la Asociación del Fútbol Argentino sobre el polémico arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y la nula intervención del VAR a cargo del uruguayo Leodán González habría impulsado la decisión de Seneme. "Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y no le cobraron un penal a Otamendi. Es para analizarlo, ojalá que la CONMEBOL haga algo porque nosotros hicimos un sacrificio enorme. Igualmente, no creo que haga nada porque maneja todo Brasil", había disparado el capitán de la Selección Argentina minutos después de la eliminación en semifinales.

Un día después, la AFA publicó un Tweet con la leyenda "Vimos lo mismo que vos. Gracias a nuestros jugadores por la entrega incondicional" y una silueta del gesto que con los dedos hace un árbitro cuando pide la aplicación del VAR.

La AFA planteó una batalla con la carta que le envió a Alejandro Domínguez, presidente de la Confederacion Sudamericana de Fútbol, en el que cuestiona prácticamente a todos los estamentos de la entidad e incluso puso en duda su "ética, lealtad y transparencia", cuestionó la honestidad de Zambrano y González y pidió la cabeza de Seneme, además de solicitar la grabación de la comunicación entre Zambrano y González durante el clásico entre Argentina y Brasil.

Hay quienes deslizaron que no designarlo podía ser bueno. ¿Cómo? Porque en caso de una mala actuación, cualquiera podría pensar que era consecuencia de lo ocurrido con el VAR en el partido entre la Argentina y Brasil. El nombre de Tobar evita cualquier tipo de suspicacias. Y la Conmebol se evita tener que darle explicaciones a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que hubiera saltado por el aire ante la imposición de un árbitro argentino con el antecedente de la semifinal.

Más allá de las especulaciones, la única certeza es que Pitana no impartirá justicia en la final. Coletazo de la refriega entre la AFA y la Confederación Sudamericana o alivio para otros por evitar el trajín de una posible mala actuación que empeorara la situación, Tobar será el encargado de dirigir la final que no tendrá protagonistas argentinos.



Fuente: La Nación