Asesinaron a puñaladas a un niño de 12 años y sospechan de los padres

Un niño de 12 años que estaba desaparecido desde el miércoles último, en la ciudad santafesina de Recreo, fue asesinado de 15 puntazos y su cuerpo fue arrojado en un descampado cercano a su casa, mientras los investigadores intentan determinar si el crimen está vinculado con un hecho de violencia intrafamiliar, informaron ayer fuentes policiales. La víctima fue identificada como Diego Román, quien fue hallado el jueves a la anoche en un sitio de difícil acceso, cercano a un cañaveral, en el barrio Mocoví, de Recreo, a 17 kilómetros de la capital provincial.

Román era intensamente buscado desde el miércoles, cuando no regresó a su casa luego de ir a la escuela, y tanto la Policía como sus familiares y allegados iniciaron rastrillajes en campos de la zona esa misma tarde. Finalmente, el presidente del club Social Central Oeste, Jorge Vicente, donde el niño jugaba al fútbol, encontró su cuerpo entre la vegetación de un descampado cercano a su casa cuando recorrían la zona con varios profesores y una madre, ya que se habían dividido los lugares de búsqueda con la Policía.

"Lo encontramos en un cruce de alambrado de campos. Hicimos un rastrillaje por zonas con la policía y lamentablemente fuimos nosotros los que lo encontramos, estaba desnudito y la ropa al lado", afirmó Vicente. El directivo explicó que había visto a Diego por última vez el martes, cuando fue a entrenarse al club.

"Se dice que había discutido con la madrastra y se escapó. Los otros chicos dicen que cuando la madrastra lo fue a buscar, él se fue para el lado del campo, donde hay una canchita", explicó Vicente, quien sostuvo que nunca escuchó comentarios por parte del adolescente acerca de que tuviera problemas en su casa. "El chico nunca esbozó nada, nadie se puede imaginar que viviera en un entorno violento", aseguró el presidente del club, aunque dijo que los padres nunca concurrían a verlo jugar como lo hacen otros.

Ileana (30), la madrastra de Diego, declaró durante varias horas en la fiscalía, al igual que Julio Román, el padre del chico, y contó ante los medios que la última vez que lo vieron fue cuando salió para la escuela el miércoles. "Lo buscamos desde las tres de la tarde hasta las once de la noche, sin respuesta, nadie nos decía nada. Tiene 12 años, ¿Quién va a querer matar a un nene? No sabemos de dónde pudo venir esto", indicó la mujer, entre lágrimas.

Por su parte, el padre dijo que "no tiene explicación" lo que ocurrió y que tanto la Policía como la Ficalía "tienen dudas" sobre él y su mujer y por ese motivo realizaron un allanamiento en su casa tras el hallazgo del cuerpo. "Yo no pude hacerle eso a mi hijo, pero nos tienen en vista todavía, no descartan nada", afirmó Román, quien negó que Diego tuviera una mala relación con su madrastra y sostuvo que cuando él desapareció ambos estaban en Santa Fe porque había concurrido al Hospital Cullen a atenderse por una dolencia en la pierna. Agregó que lo que le llamó la atención fue que mientras estaban buscando a su hijo, un amigo del niño le avisó que la mochila y la campera de Diego estaban en su casa porque las había dejado allí mientras estaban jugando y luego se había ido.

Al nene lo encontraron muerto a dos cuadras de esa casa y según Román, el fiscal de la causa le manifestó que su hijo tenía "quince puntazos en el cuerpo". ¿Cómo le van a hacer eso?, se preguntó el hombre entre lágrimas y advirtió que la familia de su ex mujer le está echando la culpa de lo sucedido y por eso pidió custodia cuando en las próximas horas se realice el velatorio del nene en una sala municipal.

Según los primeros peritajes realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), Diego estaba desnudo y presentaba al menos 15 puntazos en distintas partes del cuerpo, además de tener sus genitales cortados. Para el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Andrés Marchi, el crimen fue cometido en otro lugar y luego abandonaron el cuerpo en el sitio donde fue hallado. Según los estudios preliminares, el homicidio fue cometido entre 12 y 24 horas antes del hallazgo. Hasta ayer no había detenidos y el fiscal investiga distintas hipótesis, entre ellas si había episodios de violencia en la familia.

Marito, el chico muerto durante un ritual satánico

El asesinato más cercano de un niño ocurrió en Santiago del Estero, en 2016.

El caso del niño santafesino recuerda lo ocurrido con Marito Salto, el niño de Santiago del Estero que habría sido asesinado durante un ritual satánico en la localidad de Quimilí el 31 de mayo de 2016. Los rastros del menor se perdieron cuando salió a pescar con unos amiguitos en una laguna fuera del pueblo.

El cuerpo de Marito apareció dos días después descuartizado en once bolsas de basura en las afueras de la localidad. La autopsia determinó que había sido torturado y abusado sexualmente.

Hasta octubre de 2018 hubo una decena de detenciones, pero ninguna certeza acerca de los verdaderos asesinos del niño. Por esta situación la Justicia dispuso una inédita medida que puso a los 3.600 habitantes del pueblo como los sospechosos del feroz homicidio. En el marco de esas diligencias se recolectó un 80 por ciento de muestras de ADN.

El objetivo de la jueza Rosa Falco, a cargo de la investigación, fue cotejar esas muestras con las que se encontraron en el cuerpo de la víctima y también en su ropa. Sobre esta evidencia, la jueza confirmó que los ADN encontrados eran dos y podrían ser de dos hermanos.

Para la Justicia de Santiago del Estero, el abuso y el asesinato del niño se produjo en una casa que fue marcada por los perros de la Unidad K9 de la Policía de San Luis y Río Negro. En ese lugar, los canes amaestrados fueron a la parte trasera de la vivienda, donde encontraron algo parecido a un altar. También secuestraron ahí el que pudieron haber trasladado al nene después de su secuestro. En ese mismo operativo detuvieron a la primera tanda de sospechosos. “Fue asesinado durante un ritual satánico”, dijo la jueza Falco en ese momento.

El mes pasado, Falco procesó a los diez detenidos que tiene la causa, atribuyéndoles diferentes roles en el asesinato. Sin embargo, todavía falta hallar la prueba fundamental para saber quién mató y quién abusó de Marito. En el decreto de imputación la magistrada ratificó con más fuerza que chico fue asesinado como parte de un rito satánico de un grupo sectario.

Falco también sospecha que Miguel Jiménez, un productor agropecuario y mandamás de Quimilí, habría sido el autor intelectual del homicidio. Se trata de un hombre conocido como el Brujo, en cuya vivienda fue encontrado un manuscrito que supuestamente haría referencia a un ritual y con la mención del niño asesinado. En tanto, Arminda Díaz, esposa de Giménez, y su hijo Miguel fueron procesados como partícipes necesarios.