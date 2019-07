Tres de cada 10 niños todavía no se aplicaron la vacuna antigripal

A tres meses del lanzamiento de la campaña antigripal, tres de cada 10 chicos de entre 6 meses y dos años no se aplicaron la vacuna antigripal en Salta. Entre las embarazadas, que están consideradas un grupo de riesgo al igual que los niños, solo una de cada dos se aplicó la dosis.

Desde el Programa de Inmunizaciones informaron que los niños de 6 a 24 meses fueron vacunados en un 66% en la primera dosis y 46% en la segunda. En cuanto a las embarazadas, la cobertura alcanzada fue de 48% y en equipos de salud, el 99%.

Hasta el momento, se colocaron en total más de 160.000 dosis a personas incluidas en los grupos de riesgo. Se inyectaron 42.565 mayores de 65 años y 55.264 pacientes de 2 a 64 años con enfermedades crónicas.

La dosis es gratuita en hospitales y centros de salud para niños de hasta dos años, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El ministro de Salud, Roque Mascarello, dijo a El Tribuno que la provincia está por encima de la media nacional en porcentaje de vacunación y que Salta es "la tercer provincia del país en cantidad de dosis aplicada".

El funcionario insistió en la importancia de la vacuna para las embarazadas y en cumplir con la segunda dosis en los niños menores de dos años.

"Poco prudente"

Con respecto a la polémica que se desató por el faltante de vacunas a nivel nacional, Mascarello explicó que a Salta llegaron 15 días tarde. Sin embargo, aclaró que "una vez que largó la campaña" no hubo problemas con el envío de dosis de la Nación.

"Hemos planteado esta situación en el Consejo Federal de Salud junto a todos los ministros de todas las provincias porque esto era una problemática en todo el país y siempre lo negaron. Dijeron que la dificultad estaba vinculada con el laboratorio y la realidad es que en todas las provincias teníamos faltantes", afirmó Mascarello.

El ministro expresó que le daba "mucha tristeza" esa situación. "En definitiva, vincular la cuestión de salud con la provisión de la vacuna a la lógica del mercado me parece que es el mayor error que se puede cometer porque terminamos poniendo en riesgo a la gente", expresó el funcionario, y aclaró que desde la Provincia siempre advirtieron sobre el faltante de vacunas, no solamente la Menveo (contra la meningitis), sino también sobre otras.

"Argentina tiene un calendario de vacunación extraordinario, de los mejores del mundo y que hoy escuchemos que la menor compra de vacuna está vinculada al incremento del dólar... me parece bastante poco prudente decirlo en esos términos porque debieran tomarse las previsiones necesarias", expresó.

Sincicial

Desde la coordinación de Epidemiología de la Provincia, se informó que a la fecha se registraron 829 casos de virus sincicial respiratorio (VSR), el germen más común que causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias de los bebés y los niños pequeños.

Del total de casos, 407 se registraron en bebés menores de 6 meses, 157 entre los 6 y 11 meses, 129 en niños hasta los dos años. Por otra parte, desde el 1 de enero, son 119 los casos de gripe. En todos los casos se trata de gripe estacional (Influeza A H3N2), no se ha notificado ningún caso de la cepa pandémica H1N1.

"No hemos tenido casos de H1N1, de fiebre A, no está circulando el virus por lo menos no todavía, por eso extremamos las medidas. Hace dos meses mandamos una alerta de que teníamos un incremento importante en la cantidad de casos de bronquiolitis vinculados con el virus sincicial respiratorio", expresó Mascarello.

"Una desprolijidad administrativa"

El ministro de Salud habló sobre los trabajadores que piden estabilidad.

Mascarello habló de los trabajadores de la salud.

Trabajadores de la salud que reclaman el pase a la planta permanente de más de 1.800 personas tendrán mejoras como la cobertura de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) y obra social, luego de que referentes de ATE interceptaran al gobernador a la salida del PJ esta semana para reclamarle por la precariedad laboral en centros de salud y hospitales. El ministro de Salud, Roque Mascarello, se refirió al tema ante la consulta de los medios y consideró que parte del problema se originó por “desprolijidad administrativa” en distintos municipios del interior.

De acuerdo a distintas versiones, intendentes de diversos puntos de la provincia “pusieron a trabajar” a personal de salud con contratos precarios y ahora son esos empleados los que reclaman estabilidad a la Provincia.

Mascarello consideró que lo hicieron con la “buena voluntad de colaborar”, pero señaló que lo que se generó es que esas personas no tengan un vínculo contractual. “Luego termina siendo el Estado el que asume la responsabilidad de este tema, no es la intención de echar culpas porque no veo que haya mala voluntad, sí una desprolijidad administrativa que generó todo esto”, expresó el funcionario.

Explicó que venían analizando con todos los gremios la situación de los trabajadores y que, cada vez que había paritarias, se planteaba este tema. “Quedaba un remanente de gente sobre la que veníamos haciendo el relevamiento para no cometer errores porque siempre existen avivadas de personas que aprovechan las circunstancias políticas. Lo que hicimos, a partir de la intervención del gobernador, es que ese proceso se acelere para terminarlo en el mes de julio”, afirmó Mascarello.

Agregó que la semana que viene posiblemente publiquen una resolución relacionada con la regularización de la situación en los hospitales de Anta. A partir de ahí, continuarán con Metán y Rosario de la Frontera para que a fin de mes se termine de resolver el problema.

“Yo quiero ser prudente, en el sentido de que el Gobierno terminó asumiendo una cuestión de la cual no había sido parte. No voy a echar culpas a nadie, pero acá el procedimiento que se hizo para permitir el ingreso de esa gente en los servicios fue por fuera de todas las normas que existían”, expresó el ministro.

Y agregó: “Lo concreto es que como teníamos debidamente certificado y documentado que está prestando servicio, era lógico que procediéramos a generar ese vínculo”.

Mascarello aclaró que la ley de disciplina fiscal y el pacto fiscal “impiden incorporarlos a la planta”, pero que se ha generado un vínculo que antes no existía, con lo cual hay un grado de certeza “absolutamente distinto” para los trabajadores.

Consejos para las vacaciones de invierno

La higiene de manos y evitar los ambientes cerrados es fundamental.

Durante el período de receso escolar invernal aumenta la concentración de niños y adultos en espacios de recreación cerrados, por lo cual es necesario activar mecanismos de prevención para evitar enfermedades típicas de la temporada.

Los niños y adultos son pasibles de contraer durante las épocas de bajas temperaturas, infecciones respiratorias como gripes, bronquitis, tos convulsa, neumonía y lo más habitual en los lactantes, la bronquiolitis, causada por el virus sincicial respiratorio.

Ante la aparición de síntomas de cualquiera de estas patologías, es necesario concurrir a la consulta médica, no automedicarse y no administrar ningún tipo de medicación a niños y adultos mayores sin prescripción de un profesional.

Las autoridades sanitarias recomiendan limitar en lo posible el contacto con personas enfermas, acostumbrar a los niños a lavarse las manos con frecuencia y evitar que compartan vasos, cubiertos, tazas y demás utensilios. Asimismo, se deberá eludir el abrigo exagerado y cubrir la boca y nariz al salir a espacios abiertos.

Además, se deberá conservar un adecuado nivel de humedad en la vivienda, ya que el ambiente seco agrava las enfermedades respiratorias, ventilar diariamente las habitaciones al menos 10 minutos por más que la temperatura sea baja, evitar ambientes con humo de cigarrillo y mantener la vivienda calefaccionada.