Un turista salteño fue multado en forma arbitraria en plena puna y cargó contra la Policía de Jujuy

Un turista salteño denunció que de manera irregular le aplicaron una fuerte sanción económica por conducir en presunto exceso de velocidad cuando paseaba camino a la Puna jujeña.

Federico Alzogaray, relató en un posteo realizado en su cuenta de Facebook, que lo multaron a partir de que un radar lo detectó circulando en exceso de velocidad. Aunque remarcó que no existía señalización de velocidad máxima, ni de un control por radar.

Además, indicó que le retuvieron la licencia de conducir, y que “si quería recuperarla debía ir a la Central de Policía”. Es decir, pagar la multa correspondiente, que según confió era de un monto aproximado de 21.000 pesos, pero por presentare de manera voluntaria terminó siendo de “10.000 pesos”, gasto que “no estaba en nuestros planes”.

“Ojo a los que vayan a Jujuy”

La Policía de Jujuy realiza controles en la ruta a la puna. Me hicieron una multa por supuesto exceso de velocidad (es la boleta celeste) Les pedí me dijeran como lo midieron y me dicen con un radar ubicado unos metros atrás. Les pedí que fuéramos a ver si existía señalización de velocidad máxima (según ellos circulaba a 96 km/h) y control de radar y no quisieron acompañarme ni indicarme ubicación exacta del radar. Me resigne y firme la multa aclarando al pie de puño y letra que no existía señalización en el lugar. Pero me retuvieron la licencia de conducir y me dieron un acta de retención de licencia (es la boletita blanca) y si quería recuperarla debía ir a la central de policía de Jujuy. Con esa acta de retención solo podía circular en jujuy si volvia a salta corría el riesgo de que me retengan el vehículo. O sea debía pagar la multa si o si para recuperar la licencia y volver. Pero la trampa esta tan bien pergeniada que en el acta figura como lugar de la infracción el lugar donde realizan el control y no donde supuestamente se ubica el radar (en el lugar del control si existe un cartel de: máxima 80). Todo no termina allí en la policía me indican que la multa era de 21.000 pesos Si VEINTIUN MIL PESOS. Pero por pago voluntario, pagaba la mitad. Así termino una salidita de turismo a Jujuy volviendo muy tarde de noche donde pasamos la mayor parte del tiempo con tramites burocráticos y gastando 10 mil pesos que no estaba en nuestros planes. Por eso cuidado en Jujuy quizás también los tomen de rehén y le pidan 10 mil de rescate. No fui el único, la mayoría de los perjudicados eran turistas. La mayoría decía lo mismo a Jujuy nunca mas”.