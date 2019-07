Tres salteños que estudian inglés viajarán becados a la NASA

Tres estudiantes de inglés viajarán a la NASA, tras ganarse una beca. Partirán con destino a Huntsville (Alabama, Estados Unidos) en septiembre próximo, en el marco del programa “Space Camp” o “Campamento Espacial”.

Son Tiago Vargas, Tomás Cabrera Bellomo y Andrés Paz. Viven en la capital salteña, tienen 16 años y son alumnos avanzados de inglés en el Instituto Salteño de Intercambio Cultural Argentino (Isicana).

Contaron que en mayo pasado los directivos de la institución brindaron una charla informativa sobre la beca y los requisitos. En principio tenían que completar un formulario y luego escribir tres ensayos: uno sobre cómo prepararse para ser astronauta y viajar a Marte, otro con un proyecto científico y el último sobre qué conocimientos podrían aportar a la sociedad al regresar a Argentina.

Muchos chicos concursaron. Hubo una etapa de preselección, luego entrevistas personales de los directores de Isicana y finalmente la selección de los becados. Los resultados se conocieron los primeros días de junio. Tiago Vargas, Tomás Cabrera Bellomo y Andrés Paz obtuvieron los primeros lugares.

“Cuando me enteré sobre el resultado estaba en mi curso con la profesora. Entraron los directivos para informarme que había quedado seleccionado y me sorprendí mucho. Me emocioné porque es una oportunidad brillante”, relató Tiago Vargas a El Tribuno.

El joven estudia inglés desde los 8 años y ahora está en el nivel sexto intensivo. Cursa cuarto año de secundaria en el colegio 5083 Victorino de la Plaza y reside en el barrio Mosconi.

“Esto es algo que nunca me imaginé que me llegaría a pasar. Uno de mis grandes sueños siempre fue poder viajar a un país de lengua inglesa”, añadió el alumno, quien planea ir a la universidad y estudiar ingeniería o astronomía.

El taller de física

Tomás Cabrera Bellomo, otro de los alumnos que ganó la beca, contó que en su caso el taller de física que dicta el profesor Daniel Córdoba en la UNSa fue lo que lo impulsó.

“Estudio inglés en Isicana desde los 10 años y voy al taller de física del profe Dani desde hace un año. Una compañera de ahí me comentó sobre la beca, entonces comencé a buscar mis libretas y los papeles para el formulario. Lo presenté tres días antes del cierre”, manifestó el joven que cursa la secundaria en el colegio Integral y vive en Tres Cerritos.

En su caso, elaboró un video sobre el gato o paradoja de Schrödinger, un experimento imaginario concebido en 1935 sobre mecánica cuántica.

“Estuve muchísimas horas preparándolo. No era nada fácil editar y hacer el speech. Después escribí los ensayos. El profe Dani fue quien me inculcó el gusto y la chispa de curiosidad por la ciencia y eso fue lo que me permitió ganar la beca”, sostuvo el adolescente, quien está en el nivel Olímpico del taller y proyecta participar en las Olimpíadas de Física cuando regrese del viaje a la NASA. Su objetivo es entrar al Instituto Balseiro en unos años. “Estoy muy contento. Cuando me dieron el resultado no lo podía creer. Esto es algo asombroso que nunca imaginé. Quiero dar lo mejor de mí, prepararme bien y representar a mi país de la mejor manera”, culminó.

“Shockeado”

Andrés Paz, otro de los flamantes ganadores, expresó: “Estoy shockeado. Todavía no caigo que me eligieron y que viajaré. Siempre soñé con estar en la NASA pero nunca lo había visto como una posibilidad cercana. Pensé que podría darse cuando sea grande”.

El joven, que cursa el quinto año de inglés en Isicana y reside en el barrio San Silvestre, contó que en su ensayo sobre los aportes de conocimientos a la sociedad, al regresar del viaje, hizo hincapié en que “no solamente me dedicaría a explicar mis nuevos conocimientos en inglés, sino que difundiría todo el trabajo que hace la NASA actualmente para que los chicos se interesen por el mismo y busquen información y estudien porque es de gran importancia para toda la humanidad”.

“Quiero agradecer a Isicana por darnos esta oportunidad y trabajar en intercambios maravillosos”, finalizó el adolescente, quien también cursa la secundaria en el colegio Victorino de la Plaza.

Otro de sus sueños por cumplir es estudiar ingeniería química o medicina.