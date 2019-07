Susana Giménez, a favor de la relección de Mauricio Macri: “Sería bueno para el país”

"Y…sí. No sé qué otra opción tenemos", dijo la diva de los teléfonos.

Susana Giménez dijo presente en la clásica gala de la Fundación Zaldívar y al final de la velada, la diva habló con los diferentes móviles que la esperaban a la salida del Hotel Alvear.

La diva de los teléfonos contestó amablemente todas las preguntas referidas a su vuelta a Telefe el próximo domingo 14 de julio, la serie sobre la vida de Carlos Monzón, la incorporación de Roberto Moldavsky en reemplazo de Antonio Gasalla en el rol cómico, las alianzas presidenciales de cara a las próximas elecciones y su apoyo al Presidente, Mauricio Macri.

"¿Cómo ves la vida hoy en la Argentina? ¿Difícil?", le preguntó uno de los noteros, y ella le dijo con sinceridad: "Y... ¿Qué queres que te diga?".

Consultada sobre el panorama de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), y si alentaría a la juventud a votar por Macri, la diva volvió a mostrar su apoyo y simpatía al Presidente: "Bueno...Yo no me quiero meter mucho en la política, pero me parece que sí. Sería bueno para el país".

"¿Pensás que va a ser reelecto Macri?", indagó otro de los cronistas presentes a lo que Susana replicó: "Y…sí. No sé qué otra opción tenemos". Alguien sugirió que una de las alianzas que buscará el triunfo el próximo 11 de agosto será la de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pero Susana fue tajante en su respuesta: "A Fernández - Fernández no".

Respecto a la serie sobre la vida de Carlos Monzón por Canal Space, donde la historia de amor entre ella (interpretada por Celeste Cid) y el boxeador se verá en pantalla, opinó: "Lo que yo vi hasta ahora me pareció muy bien, pero no vi todo".

El domingo 14 de julio Susana comenzará una nueva temporada de su clásico programa en Telefe, pero este año tendrá algunos cambios. Ya no estará Antonio Gasalla para hacer el segmento de humor, se incorporará Roberto Moldavsky en reemplazo. Al respecto dijo: "¡Sí! ¡Va a estar conmigo! Vamos a ver cómo sale de bien. Es un standapero, pero creo que es un actor maravilloso", y adelantó: "Antonio por ahora no va a estar", y despejó cualquier tipo de rumor de pelea con el humorista.

También se refirió a la polémica que se generó el reemplazo de Marcelo Iripino, su histórico coreógrafo, por Flavio Mendoza para hacer la apertura del programa, y dijo: "Flavio me hizo la apertura. Iripino renunció hace 15 años, están atrasados ustedes".

FUENTE: CLARÍN