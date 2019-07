"Proyecto colectivo y sin interés sectorial"

El gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de Consenso Federal presentó en Tartagal a los precandidatos a legisladores nacionales de Unión por Salta, frente que apoya a la fórmula presidencial que integra con Roberto Lavagna.

Urtubey subrayó que este espacio político encarna "un proyecto colectivo para la Argentina, que supera intereses individuales y sectoriales".

De cara a las primarias de agosto, dijo que la lista de Unión Por Salta "son los candidatos del gran consenso que hay en Salta y que vino para poner a la provincia y particularmente al departamento San Martín en la agenda nacional".

Urtubey remarcó el "avance sustantivo" que hubo en esta provincia, pese "al clima hostil" del actual y del anterior gobierno nacional y aclaró que todo lo que se hizo en Salta "fue con recursos de los salteños".

De esta manera, planteó que la alternativa que propone Consenso Federal no solo supera el centralismo imperante en la Argentina, sino que además el grupo de trabajo que se conformó deja de lado los intereses individuales y sectoriales para encarnar "un proyecto colectivo; estamos sosteniendo un frente abierto, plural y democrático".

Tras sostener que "no se puede amar lo que no se conoce", remarcó que una de las dolorosas consecuencias de las políticas centralistas se refleja en las economías regionales y en el empobrecimiento de muchos otros sectores.

"Con Lavagna, que sacó a la Argentina de una de las más grandes crisis de los últimos 50 años, sabemos qué hacer; cómo poner a funcionar el país", dijo y aludió a la política de descentralización que aplicó en su gestión como gobernador de Salta.

"Hemos roto la lógica de que todas las decisiones se tomaban en Salta (Capital) y como nunca antes en la historia los intendentes tuvieron recursos para hacer obras, políticas sociales, generar actividad económica", puntualizó Urtubey.

Con respecto a "los números" y las encuestas, el candidato a vicepresidente recordó que "hace doce años me decían que los números no me daban y hace doce años que gobierno esta provincia; así que para mí es como una cábala; no me rijo por las encuestas sino por las convicciones; porque creo que se necesita un cambio estructural; de raíz; con Lavagna lo vamos a hacer", sostuvo.

Urtubey acompañó a los precandidatos a senadores nacionales Marcelo Lara Gros y Silvina Abilés, y a diputados nacionales Pablo Kosiner, Gabriela Martinich; Francisco Marinaro y Malvina Gareca.