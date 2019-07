La familia de Maxi Oliva apuntó contra Cormillot: "Dedicate a otra cosa"

Esta semana se conoció la triste noticia sobre la muerte de Maximiliano Oliva, excampeón de Cuestión de Peso como consecuencia de la gordura, enfermedad que lo afectaba desde pequeño. Ahora, Carlos, padre del hombre de 34 años, habló del caso y responsabilizó a la clínica de Alberto Cormillot por la desatención que recibió el fallecido.

"Acabo de enterrar a mi hijo y no estoy buscando culpables, pero no voy a permitir que lo ensucien. Hay una familia sufriendo y se hablan pavadas. Maxi agonizó durante una semana y nadie lo ayudó", expresó entre lágrimas Carlos mientras hablaba con el equipo de Confrontados.

En ese sentido, también Carlos comentó que en un acuerdo con los profesionales de la salud, Maxi abandonó el Centro Municipal de Malvinas para celebrar el cumpleaños de su pequeña hija y continúo el tratamiento en su casa. Sin embargo, no salió como esperaba: "Dicen que él no quiso volver a la clínica pero las veces que pidió atención por dolores no le mandaron una ambulancia ni lo fueron a ver".



Por otro lado, según contó el progenitor del exparticipante, al momento de la muerte, la víctima no pesaba 500 kilos sino 300. Asimismo, aclaró que en ningún momento Maxi abandonó su tratamiento médico y la retención de líquidos, de aproximadamente diez litros, terminó con su vida.



Para finalizar su triste descargo, el papá del fallecido apuntó directamente con el médico especialista en obesidad y representante del ciclo televisivo: "¿Decís que hiciste todo lo que había que hacer por mi hijo? ¿Por qué no lo llevaste a tu institución? ¿No está preparada para recibir a un gordo como Maxi? Contestame Cormillot. Si tu institución no está preparada para recibir a un gordo como Maxi, dedícate a otra cosa. Se lo ganó, se ganó un tratamiento de por vida, y cada vez que había que pedir algo, había que pedir por favor".