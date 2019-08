Cuando falta poco más de una semana para las PASO, el polémico diputado nacional Alfredo Olmedo dialogó con este diario y mostró sus preferencias por los candidatos locales. También habló de sus propuestas en caso de llegar a la gobernación.

¿Cómo ve a los candidatos a presidente y qué espera después del 10 de diciembre?

El Gobierno nacional sacó por decreto algunas soluciones, como el Servicio Cívico, lo que veo como positivo. Por otro lado veo como positivo en Salta la llegada del tren, curiosamente que hace años no teníamos. Yo plantearía que un candidato a presidente o el propio presidente respete lo que el Congreso decidió, que es el no al aborto y el sí a la vida, que no se insista sobre este tema. En materia económica, se tienen que fomentar las economías regionales, porque quienes hacen este país y generan las riquezas son las economías regionales, y por sobre todo los que estamos más lejos del puerto, como Salta. A nosotros nos tendrían que tratar con condiciones especiales para que podamos seguir produciendo, y eso no solo cambie la economía de la región, sino para que podamos competir con el mundo y, así, el norte se convertirá en un polo de desarrollo.

A dos semanas de las PASO, ¿Olmedo está más cerca de Macri, los Fernández o Lavagna?

Yo estoy cerca del pueblo, que es soberano. Si soy gobernador voy a saber respetar a quien sea elegido presidente. Pero el presidente tendrá que saber respetar a Salta y a su gobernador.

¿Qué candidato a senador nacional es de su preferencia?

Considero que la persona que más conoce la provincia, su realidad política, toda su estructura y problemática es el doctor Juan Carlos Romero. El tiene experiencia por haber conducido la provincia y porque viene representando a Salta en el Senado de la Nación.

Romero es el indicado para armar un equipo de trabajo...

Es uno de los políticos que más respeto, no solo por su investidura sino por su experiencia y su trayectoria.

¿Qué balance hace de la gestión del gobernador Urtubey?

Tiene puntos positivos, neutros y otros negativos. En lo positivo, que medianamente está ordenada la provincia, respecto a los sueldos y al tema económico. Como neutro es que no hay una trascendencia de algo notable que llame la atención, de lo que se hizo en 12 años. Y como negativo claramente el protocolo del aborto, donde curiosamente en una provincia provida se liberó el aborto. Hoy en día el aborto en Salta está liberado. Lo primero que voy a sacar como gobernador es el protocolo.

¿Lo va a sacar más allá de que se trate de un protocolo dispuesto por el Gobierno nacional, teniendo en cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia?

No es la ley, es un fallo.

¿No tiene problema de ir en contra del máximo tribunal de justicia del país?

Voy a hacer respetar la ley. La provincia es provida, nos tienen que respetar como tal.

Usted señala que volvería a poner religión como materia. En este caso también está dispuesto a ir contra el fallo de la Corte Suprema que sacó religión de la currícula de las escuelas salteñas.

Y seguramente la Corte va a tener que escuchar al pueblo de Salta. Se lo voy a plantear. Nosotros tenemos nuestra pertenencia cristiana. Una minoría no puede manejar una mayoría.

O sea que en estos dos puntos está dispuesto a ir en contra de la Corte...

Iría a la Corte. Que revisen los fallos. Tienen que saber respetar a los pueblos. A la cultura de un pueblo no se la pueden quitar con un decreto. Buscaremos los mecanismos legales para que vuelvan las religiones a las escuelas. Va a haber libertad de culto. Yo vengo del catolicismo y soy cristiano y eso voy a hacer que lo respeten. Mis ministros van a rezar antes de empezar la reunión de Gabinete. Así como hace Bolsonaro, que termina leyendo una parte de la biblia en cada acto.

Cuáles son los puntos centrales de su futuro plan de gobierno...

Primero tenemos que hablar de los valores, el orden, el respeto, la capacitación, el estudio, la salud y el trabajo. Para generar más trabajo tienen que ser exitosos todos los emprendimientos privados. El Estado es el que tiene que ordenar y garantizar la educación y la salud; pero ese Estado no es generador de empleo, el que los debe crear es el privado. Si al privado le va bien va a contener a la sociedad y progresará generando riqueza, para eso hay que bajar la carga impositiva, que aumentó Urtubey. Hay que bajar los costos, porque estamos por arriba de todas las provincias, como en la luz y los ingresos brutos. Hay que buscar de la Nación un apoyo para que traten a Salta como zona de frontera, que lo es, y tengamos una línea de bajar los impuestos, cargas sociales y las retenciones de nuestras producciones, como tabaco, soja, poroto, vino, etc.

El Estado provincial tiene hoy en día unos 70 mil empleados, ¿usted piensa reestructurarlo?

Todos van a tener la posibilidad de trabajar. Aquel que haya sido nombrado solo por un tema político, si no trabaja y no cumple con los horarios tendremos que terminar con la planta política.

Servicios claves como el agua y el transporte los gestiona el Estado, ¿tiene pensado privatizarlos?

No. Pero la corrupción en mí no existe, por lo que se van a bajar los costos.

La provincia padece un grave déficit habitacional, ¿cuál será su plan para que la gente pueda tener su casa?

Bajando la corrupción seguramente vamos a tener una parte del presupuesto que va a alcanzar para la obra pública. que durante años estuvo detenida o en merma. Por otro lado, tengo pensado un sistema de obra pública donde las empresas capacitadas no vayan por licitación, sino por sorteo. Ahí no va a existir el amiguismo ni va a existir el sobreprecio.

Cómo sería su relación con los intendentes, sabiendo que a la mayoría solo le alcanzan los fondos para pagar sueldos...

Tendría una relación directa, porque los conozco a todos. Y les daría el apoyo para que se pueda generar trabajo y fortalecer las economías del interior de la provincia, para que puedan ser municipios sustentables.

¿Ese apoyo significaría cambiar los porcentajes de la coparticipación que reciben los municipios?

Hasta posiblemente les daría más coparticipación a los municipios. Lo tengo estudiado, porque no va a haber corrupción y habrá más fondos.

¿Qué balance hace de la gestión de Gustavo Sáenz en la ciudad?

De manos del Estado nacional hizo obras; pero en los barrios donde más necesita la sociedad no llegaron las obras, o no se contemplaron las necesidades de los más humildes.

¿Sigue firme la interna con Sáenz?

No solo sigue firme, sino que podemos ampliar nuestro frente para que otros espacios también puedan venir. Sáenz representa la política actual. Yo irrumpí en política con otra forma de hacer política.

¿Hay que esperar un gabinete con una estructura similar al actual o no?

En cada sector va a estar la persona apropiada. Al Ministerio de la Seguridad lo tiene que manejar un militar, no lo tiene que manejar un político. Al Ministerio de Salud lo tiene que manejar una persona capacitada en salud, no uno que recorrió cuatro ministerios. Los que lleven adelante los ministerios tendrán que ser idóneos, con experiencia en esos sectores. Va a haber menos ministerios. Tenemos que dejar de gastar en política e invertir en los problemas de la sociedad: salud y educación.

¿Piensa impulsar una reforma política?

Vamos a cambiar la Constitución para que los mandatos no sean eternos: solo dos mandatos a gobernador, a intendente, a diputado y los concejales. Además, tiene que haber una sola cámara, no diputados y senadores como ahora. Para eso necesitaré apoyo político.

Entre sus propuestas está la de instaurar un servicio militar obligatorio, pero eso es imposible porque a las Fuerzas Armadas las maneja la Nación...

Sería para los que no estudian ni trabajan. Podemos plantear un proyecto de servicio cívico militar para darle la oportunidad a los jóvenes, que en estado de vulnerabilidad no estudian ni trabajan, tengan una posibilidad de salir adelante. Lo hizo Mendoza en su momento, si bien no era obligatorio ya hubo una prueba. Cuando el servicio militar existía no había problemas con la droga, ni problemas de adicciones ni tantos problemas de suicidios. El servicio es parte de la solución de los problemas de la juventud. La gran solución es la educación.

Insisto, será imposible implementar un servicio militar porque sus atribuciones de gobernador no le permiten manejar las fuerzas...

Lo puedo hacer por medio de las fuerzas de seguridad (provincial). Las provincias son autónomas. (Olmedo aclara: también se puede firmar un convenio entre la provincia y el Ministerio de Defensa nacional).

¿Va a implementar mano dura en materia de seguridad?

No. Mano justa. Va a haber orden.

¿En qué consiste ese orden?

Los menores de 16 años después de las 23 no van a poder estar en la vía pública si no están con los padres. Se los acompañará hasta el hogar. La primera será una contravención, la segunda multa para los padres. Y la tercera una pena para los padres.

¿Qué otra cosa contempla?

Voy a devolverle la autoridad a la policía. Aquel efectivo que abata a un delincuente será condecorado y el policía que actúe como tal dentro de la ley, nunca va a llegar a la Justicia.

¿A qué se refiere con abatir? ¿por ejemplo pegar un tiro en una pierna?

Abatir significa reducir, no significa matar. Si le hubieran pegado un tiro en la pierna a Maldonado no se hubiera muerto, no se hubiera ahogado. Si a Maldonado lo abatía Gendarmería no se hubiera muerto. También hay que usar la pistola Taser. Le vamos a quitar la pistola de pintura a los policías y tendrán la eléctrica.

¿No cree que estas medidas serán contraproducentes y generarán más violencia?

Si usted no quiere que lo detengan no salga a delinquir. Violento es lo que hace el de lincuente, no el policía.