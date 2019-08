Fernanda Russo, con festejo doble

La cordobesa Fernanda Russo, de apenas 19 años, logró la medalla de bronce en la prueba de 10 metros con rifle de la competencia de tiro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que además le aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Russo, que se metió por la ventana a la final tras pasar el corte clasificatorio en el último puesto, quedó a un paso de los tiros por la medalla de oro, donde la estadounidense Alison Weisz se impuso a su compatriota Minden Miles.

La otra argentina de la competencia fue Alliana Volkart, que avanzó como cuarta clasificada en la primera ronda, pero luego no pudo sostener el nivel y quedó sexta en la final.

“Esta medalla es lo que vine a buscar y acá está, me hubiera encantado que fuera de otra forma, porque pienso en la plata de Toronto 2015, pero voy a Tokio”, declaró Russo.

“Me vi afuera de la clasificación, pero faltaban dos series, seguí para adelante y acá estamos”, valoró Russo, que se vio beneficiada por un curioso error de la cubana Dianelys Pérez en el último tiro.

Luego, la cordobesa no pudo igualar su producción en Toronto 2015, pero igualmente se fue contenta por haber sacado pasaje para los Juegos Olímpicos del año próximo.

De esta manera son dos los tiradores argentinos que lograron su pasaje a Tokio en los Panamericanos, ya había clasificado Alexis Eberhardt.