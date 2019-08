La votación comenzó con demoras en departamento San Martín

A las 8 de hoy abrieron varios de los 13 establecimientos escolares habilitados para las PASO. En algunos el tránsito vehicular fue cortado para facilitar la entrada y salida de ciudadanos que emitirán su sufragio pero hasta el momento a pesar de las demoras, todo transcurre con tranquilidad.

En Mosconi las mesas habilitadas son cinco; seis de Aguaray, cinco en Embarcación, cuatro en Salvador Mazza y una en Ballivián.

En el caso de Tartagal la escuela 4.168 “Che Sundaro”, de la comunidad Cherenta, es la primera vez que está habilitada para votar. Otro de los establecimientos nuevos que se sumó a esta elección fue la escuela 4.100 de Yacuy, ubicada 15 km al norte de ciudad norteña.

Fuerte custodia en la zona de frontera

Desde el viernes anterior efectivos pertenecientes al Escuadrón 61 con asiento en Salvador Mazza y tal como se anticipó desde el Ministerio del Interior, incrementaron los controles en los pasos no habilitados, pero utilizados con frecuencia por los pobladores de Salvador Mazza, Pocitos y Yacuiba.

Desde esa jornada y durante todo el día de hoy no se permite el ingreso de personas por los pasos no habilitados conocidos como Sector 3, Sector 4 y Sector 5 que comunican con diferentes barrios de uno y del otro lado de la frontera.