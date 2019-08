Montoya: “Enfrentar a River es un lindo desafío”

Walter Montoya, mediocampista de Racing, aguarda expectante el encuentro del próximo sábado ante River por la tercera fecha de la Superliga.

“El enfrentar a River es un lindo desafío; por eso tenemos que estar más pendientes de nuestro juego que del suyo, porque ya se sabe lo que ellos pueden ofrecer como rivales. Nosotros queremos ganar”, declaró el Chaque en conferencia de prensa.

“Estoy bien en lo físico y a disposición del Chacho. Esta semana me sirvió para recuperarme en lo físico”, indicó en referencia a la distensión en la articulación acromioclavicular de su hombro derecho que dejó atrás.

“Me tocó entrar en dos partidos muy difíciles y tuve las mismas ganas de ganar, más allá de que me veía medio acelerado o desordenado. Pero yo siempre me destaco por la actitud”, precisó sobre su desempeño en el conjunto albiceleste.

Montoya, de 26 años, ingresó en los dos partidos de la academia en el presente torneo: 0-0 ante Unión y 2-2 frente a Vélez Sarsfield.

“Siempre quiero estar para poder entregarle mi aporte al equipo, ya sea adentro de la cancha o desde el banco, pero trabajo para estar presente. Yo no vine acá para ver los partidos desde afuera”, concluyó el futbolista surgido en Rosario Central.