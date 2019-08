Majul autocrítico: “No investigué en materia económica lo necesario” 

El conductor de televisión Luis Majul hizo una profunda autocrítica -en su programa de A24- por la derrota electoral de Mauricio Macri y manifestó que no investigó lo necesario, se encerró en una postura cómoda y minimizó el daño que hizo el macrismo a la población.

"Tengo que hacer una profunda autocrítica, no investigué lo necesario. Me encerré en una postura cómoda..Luis Majul fue autocrítico y dijo que no investigó lo suficiente las políticas de Mauricio Macri: "Me dejé llevar"", afirmó.