Tras el cimbronazo en las PASO, el Gobierno analiza una serie de medidas

El cimbronazo que provocó la aplastante derrota de Mauricio Macri en las PASO obligó al Gobierno a revisar el plan económico y a evaluar probables medidas para paliar la devaluación del peso y enviar un gesto a la clase media, cuyo enojo fue determinante en la fuga de votos del Juntos por el Cambio.

Después del lunes negro para los mercados, con un desplome de la Bolsa, de los bonos y del valor de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, el Poder Ejecutivo explora alternativas. Algunas decisiones ya se tomaron, como la estrategia de ayer del Banco Central para intentar moderar la suba del dólar, pero hay otras que están en evaluación.

En paralelo, el Gobierno deberá tomar próximamente una decisión respecto de la suba del salario mínimo, que es hoy de $12.500. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, deberá convocar en los próximos días a empresarios y sindicalistas para conformar el Consejo del Salario.

¿A qué hay que prestarle atención en los próximos días?

La actitud del Gobierno frente a la suba del dólar: ante el salto de hoy y de ayer en el valor de la divisa, el Banco Central ya dejó claro cuál será la postura: vender reservas y subir las tasas de interés para intentar contener la devaluación. Alberto Fernández cuestionó la estrategia por considerarla un riesgo a la estabilidad y a la pérdida de las reservas.

Suba de pecios: en el intento por evitar que la inflación se dispare otra vez cuando hasta la semana pasada estaba a la baja, el Gobierno buscará que la devaluación no impacte de lleno en los precios. Por eso, ya activó conversaciones con supermercadistas y petroleras. Sin embargo, en las últimas horas ya hubo señales de que el traslado a las góndolas ya comenzó. No se descarta un nuevo acuerdo de precios, según confiaron voceros oficiales a LA NACION.

Actualización de Ganancias: tras la derrota del domingo, el Gobierno comenzó a estudiar la posibilidad de enviar un gesto hacia la clase media golpeada por la crisis y el ajuste. La diputada Elisa Carrió pidió ayer públicamente que se suba el piso no imponible del impuesto a las ganancias que, según trascendió, ya está en los planes del equipo económico. Carrió estuvo hoy con Macri. Actualmente tributan impuesto los ingresos netos por $38.301 para trabajadores solteros sin hijos y $50.668,10 para los casados con hijos a cargo. El candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, deslizó que el mínimo debe ascender a $70.000.

Suba del salario mínimo: el Gobierno anunció semanas atrás que tenía previsto convocar al Consejo del Salario después de las elecciones primarias. Actualmente el sueldo básico es de $12.500 y lo cobran al rededor de 1,9 millones de personas. La inflación ya lleva 22,4% en el año. Fuentes oficiales, estiman que el incremento podría estar entre el 25 y el 30%, "en línea con las paritarias".

Apoyo a las pymes: el Gobierno también evalúa por estas horas una línea de préstamos destinados a las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de brindarles oxígeno financiero ante las nuevas dificultades. Todavía no se conocen detalles de la medida ni su alcance.

