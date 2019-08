Prosigue el juicio al exjuez Lona por la causa Ragone: hoy declaró Marcelo López Arias

El actual ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia cuestionó la investigación realizada por el exmagistrado. Otros testigos también contradijeron la versión del ex Juex Federal de Salta.

Hoy al mediodía arrancó una nueva audiencia en el juicio oral y público que se sigue contra el exjuez Ricardo Lona, acusado de encubrimiento y prevaricato en delitos de lesa humanidad en el marco de la causa que investiga la desaparición y muerte del exgobernador Miguel Ragone durante la dictadura cívico militar de 1976.

En la jornada de hoy, que es la tercera audiencia de la etapa testimonial, declararon varios testigos, entre ellos el actual ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Marcelo López Arias.

A él se sumaronn Blanca Lescano, Jorge Carlos Albrecht, Sandra Mabel Siegrist, Héctor Manuel Canto y Carmen Inés Ilvento

López Arias, fue el primero en declarar. "Yo era juez de instrucción en el año 1975 cuando fueron dos muertes emblemáticas que para mi fueron parte de lo mismo. Me tocó investigar la muerte de Guillermo Álzaga, que era el primer dirigente, el más importante dirigente sindical en ese momento del sector combativo y a los pocos días lo secuestran a (MIguel) Ragone. Y ya no me toco intervenir a mi. En esa causa de Álzaga que yo investigo bastante, ordeno un par de detenciones...".

Marcelo López Arias. Foto Javier Corbalán

Su citación se debe a que fue abogado de la familia Ragone y, en el expediente, aparece como el letrado que solicitó en el año 1986 que se desarchive el caso. López Arias, quien en la época del terrorismo de Estado asistía a los presos políticos, dijo que con la vuelta a democracia, en el año 1984, los familiares del gobernador desaparecido le dieron la representación legal.

“La causa no se movió”, dijo el actual ministro de Urtubey. “Se tendría que haber hecho otra investigación que no sea el robo de autos. Tendría que haber avanzado mucho más en investigar a la gente de Santiago del Estero”, dijo López Arias.

El funcionario provincial dijo que gracias a su investigación pudo llegar a Domingo Nolasco Rodríguez, quien también buscaba información por la muerte de su hermano Oscar, ocurrida en el año 1977.

Describió que de ahí surgió el dato sobre “policías intocables” vinculados al mayor del Ejército, Juan Carlos Grande, que actuaban bajo la órbita de la Triple A. “Eran los intocables del operativo Ragone; porque así los denominaban”, dijo. Y nombró a Andrés Soraire de la denominada “Guardia del monte”, un grupo de tareas parapolicial.

Agregó que en su tarea de abogado de presos políticos los que pasaban a disponibilidad del Poder Ejecutivo quedaban bajo el cuidado del Juzgado Federal, en ese momento a cargo de Lona.

Más testimonios

También brindó su testimonio Blanca Lescano, integrante de la Mesa Provincial de Derechos Humanos, quien en declaraciones radiales aseguró que "espera una sentencia de cárcel común y perpetua para el exjuez Lona, porque es lo que corresponde".

Lescano afirmó que "Lona nunca investigó el derrotero de los autos que secuestraron a Ragone porque estaba enterado del Operativo Independencia".

Relató que a su padre, Luis Alejandro Lescano, lo secuestraron en Santiago del Estero, el 13 de marzo de 1976; dos días después de Ragone. “Nadie investigó los autos que tenían chapa santiagueña. Nunca investigaron la pista de Musa Azar ni el Pozo de Vargas”, dijo Lescano.

La testigo vinculó el enterratorio clandestino Pozo de Vargas, a donde encontraron los restos de su padre, con el denominado Operativo Independencia y el plan sistemático de exterminio. “Nadie podía circular por las rutas del norte sin ser controlado. Y los secuestradores de Ragone circularon tranquilamente sin ser encontrados”, dijo.

Blanca Lescano, referente de DDHH.

Lescano lamentó que el exjuez "que nunca investigó las denuncias se escude intentando desligar sus responsabilidades y culpar a las autoridades policiales que conformaron diferentes grupos y los cuales la mayoría, ya falleció".

Para finalizar, dijo que “Salta estaba dentro de lo que es el Operativo Independencia y del terrorismo de Estado de toda la región”.

El testimonio de Lescano fue requerido por el Ministerio Público Fiscal para que brinde su aporte sobre la labor judicial del exjuez Lona, tanto en la causa de Ragone como en otros casos de desaparecidos. En declaraciones públicas, previas al inicio de este juicio.

Más testimonios

Posteriormente, fue el turno de Sandra Mabel Siegrist, quien fue testigo presencial del secuestro. Tenía 16 años y se iba a anotar en el Colegio Nacional. La mujer describió los ruidos de los autos, cómo sacaron a Ragone, su vecino, inconsciente de la parte de adelante de su auto y lo colocaron detrás. Vio cómo perdió su zapato. Describió las ametralladoras y la ráfaga que asesinó a Arredes. Volvió corriendo a su casa y luego con su madre fue llevada a declarar a la comisaría Primera. Nunca vio a Lona ni tampoco fue convocada para declaración alguna.

Luego, Héctor Manuel Canto nombró una investigación que se realizó, por medio de una comisión de senadores, sobre Ragone y la causa Palomitas.

Finalmente, Carmen Inés Ilvento dijo que estuvo cerca del cuerpo de Arredes. La mujer aseguró que no se hicieron investigaciones, peritajes ni realizaron preguntas.

La causa

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta Nº 2 (TOF 2) investiga al exjuez Ricardo Lona por los delitos de encubrimiento y prevaricato en relación con el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone, el asesinato del comerciante Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal.

Los hechos tuvieron lugar a las 8 de la mañana del 11 de marzo de 1976, en la ciudad de Salta, cuando secuestraron al exgobernador en la calle Del Milagro al 100, en la zona del monumento a Güemes. En ese hecho, los secuestradores, miembros del Ejército y de la Policía de Salta, mataron al comerciante e intentaron asesinar a la empleada.

Lo que intentan demostrar las querellas fue que Lona era parte fundamental de un plan sistemático de exterminio en el marco del Operativo Independencia.

Para tener en cuenta

Son querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella; por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, David Leiva, María José Castillo y Martín Plaza; y Matías Duarte, por la familia Ragone.

El TOF está constituido por Gabriela Elisa Catalano, Juan Carlos Reynaga y Gabriel Eduardo Casas.

Los fiscales son los doctores Carlos Martín Amad y Francisco Santiago Snopek.

Las acusaciones

La Fiscalía acusa al exmagistrado por “encubrimiento” e “incumplimiento en los deberes de funcionario”, cuya condena prevé 2 años de prisión. Se le imputa la omisión de investigar el modo, tiempo y lugar en que se produjo la desaparición de Ragone.

Las querellas acusan directamente a Lona de la participación en la desaparición y asesinato de Ragone.

Las audiencias son libres y abiertas al público por lo que hay que presentarse con el DNI para presenciar la audiencia. El TOF se encuentra en la avenida Francisco de Gurruchaga 297, frente al monumento a Güemes. También se puede ver el debate por el canal del Poder Judicial, en la web www.cij .gov .ar.

Para mañana, seguirá la ronda de declaraciones testimoniales, a partir de las 8 hasta el mediodía.