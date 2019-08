El martes 13 llegó con retraso, ya que el “pánico” arrancó ayer

El mítico martes 13 llegó este año con retraso, puesto que gran parte de los argentinos sufrieron ayer un susto difícil de olvidar, debido a una situación económica que espanta.

De acuerdo a la tradición, es una jornada de mala suerte en la que no es aconsejable “casarse, embarcarse, ni alejarse de la casa”. En este contexto, algunos agregaron jocosamente "y no salir de compras". Se trata de una creencia con un fuerte arraigo en Latinoamérica y Europa.

La fecha no fue elegida al azar, ya que Marte era el dios romano de la guerra, por lo que la ligazón a ese planeta rojo simboliza la sangre, la violencia y la destrucción. Además, se cree que un día como hoy se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel.

En la Argentina de hoy, seguramente quedará ligado a una fuerte devaluación que empujó los precios a niveles exorbitantes, un dato no menos violento y espeluznante.



Cómo evitar la mala suerte

Es clave para evitar la mala suerte, según la superstición, no romper ningún espejo o vidrio espejado, caso contrario las consecuencias pueden durar hasta siete años. Esto, se dice, es porque los demonios se esconden en ellos y al quebrarse q uedan liberados.

También es muy difundido el no cruzar por debajo de las escaleras, no levantarse con el pie izquierdo y huir de los gatos negros. Mientras, quienes quieren evitar quedar soltero o soltera de por vida, no se deben dejar las tijeras abiertas después de usarlas. Esto se también provocaría, entre otras cosas, que la pareja sea “infiel”. Hay innumerables testimonios, de gente que asegura haber sufrido este tipo de consecuencias a raíz de haber subestimado las advertencias.