Gallardo: “Preocupa lo que estamos viviendo en el país”

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, se mostró ayer “preocupado” por la crisis económica que atraviesa el país y, en efecto, con la posibilidad de perder algún jugador en el mercado de pases europeo que cierra el próximo sábado 31.

“Uno es realista y observa. Como ciudadano me preocupa lo que estamos viviendo en el país y lo que estamos por atravesar en este tiempo”, admitió en conferencia de prensa cuando se lo consultó si temía la partida de algún futbolista por la fuerte devaluación del peso tras las PASO.

“Las cosas están difíciles y van a ser así. Mientras los jugadores se sientan arraigados a lo que tenemos por delante, no tenemos que preocuparnos. Seguiremos apostando al grupo y a la posibilidad de sostenernos hasta fin de año”, se aferró.

De todos modos, asumió que estará “alerta” hasta que “se cierre el libro de pases en Europa” porque “alguna posibilidad (de venta) puede surgir”.

Por su parte, Ignacio Scocco continuó ayer con su mejora física y concentrará de cara al partido de mañana contra Racing, por la tercera fecha.

Nacho se mostró más suelto en el entrenamiento de ayer, lo que se sumó a su regreso del 2 de agosto en la reserva contra Lanús y por eso el Muñeco adelantó que será parte de los concentrados.

“Scocco está mejor, evolucionó y está cada vez más seguro; igual, no es lo mismo una práctica que un partido, pero va a estar entre los concentrados y veremos qué necesita el equipo”, apuntó el DT en la conferencia de prensa.

Scocco jugó oficialmente por última vez el 17 de marzo contra Independiente (3 a 0) y convirtió un tanto. A su vez, no completa un partido oficial desde el 13 de agosto del 2018 cuando igualó 0 a 0 con Huracán, en la Superliga. La sucesión de lesiones se inició el 3 de noviembre contra Estudiantes LP, a partir de ahí sólo fue titular ante Atlético Tucumán e Independiente e ingresó contra Al Ain, Newell’s y Palestino. “Estas semanas de parate sirven para acomodar algunas cositas, recuperamos tiempo y hubo pautas para algunos jugadores para recuperar la mejor forma, como Pratto y Scocco, y también sabiendo que hay lesionados como Pinola y Ponzio, todo esto ayuda para encara estos partidos que se vienen”, valoró.

De esta manera, River formará con Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rojas y Casco; Pérez, Fernández, Palacios y De La Cruz o Carrascal; Pratto o Borré y Suárez.

Además, Paulo Díaz sigue sin estar habilitado, aunque aseguran que en las “próximas horas” llegará la habilitación.