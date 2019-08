Cuadrado: “No hay que vivir de los recuerdos”

Nuevamente, Adrián Cuadrado enfrentará a Central Norte, como DT de Juventud Antoniana, en el amistoso programado para el próximo domingo en el estadio Padre Martearena. Cuadrado estuvo al frente del equipo santo cuando se definió el descenso del cuervo en el 2014, pero ahora el presente del santo es a la inversa, porque descendido, se prepara para jugar el Regional, mientras su clásico rival alista armas para intervenir en el torneo Federal A.

“Ya pasó. No hay que vivir de los recuerdos, hay que vivir el presente. Hoy tenemos un grupo donde la idea es trabajar para el crecimiento, este tipo de partidos son importantes para ver lo que se está haciendo con ellos. Sabemos que a fin de año hay que armar el nuevo equipo para el Regional y esta clase de partidos es para ir reafirmando muchas cosas. Así que lo vamos a utilizar para eso”, declaró Adrián Cuadrado.

El técnico del equipo antoniano en el Anual consideró que “una semana previa a un clásico es motivante para el jugador. De hacer una buena semana de entrenamiento y de perfeccionarse para jugar un clásico, sabiendo que no se juega todos los domingos. A pesar de que es un amistoso, sabemos que los jugadores dentro de la cancha siempre quieren ganar, tanto del lado de ellos como del nuestro. Nosotros vamos a intentar hacer lo que venimos haciendo en el Anual, con un rival que armó el equipo para otra categoría”.

El técnico de Juventud reconoció que en esta clase partidos no se corre ningún riesgo y tiene su lado positivo. “A nosotros nos sirve para el crecimiento. Si tenemos un rival importante por delante mucho mejor. Así que vamos a tratar de devolverle la confianza que la gente le da a este equipo todos los domingos y seguramente que el domingo también lo van a acompañar”, puntualizó.

Y profundizó sobre el rival. “Se prepara para otra categoría, con jugadores de otro nivel y está pensando en un torneo competitivo como el Federal A. Más allá de lo que ellos puedan estar armando me interesa más que podamos tener el funcionamiento, la personalidad de cada jugador para que rinda el equipo”, remarcó.