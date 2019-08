Solo 14 empleados para una obra de 100 millones, y no les pagan

Los 14 empleados contratados por la empresa Encovi iniciaron una medida de fuerza que ya lleva diez días, en reclamo por la falta del pago de los haberes correspondientes a julio, además de una total precarización laboral y muchas promesas incumplidas.

Los trabajadores en conflicto realizan la obra de ampliación de la planta potabilizadora de agua que se encuentra instalada en Campo Santo.

"La empresa para la cual trabajamos nos viene prometiendo desde hace meses la entrega de indumentaria, de toda la ropa de trabajo y elementos de seguridad, además de mejorar nuestras condiciones laborales porque estamos muy precarizados, aparte nos dijeron que nos iban a pagar y no pasa nada", explicó Adrián León, uno de los trabajadores afectados. La obra comenzó en octubre del 2018 y tenía un plazo de finalización aproximado de un año, "este no es el primer paro que realizamos, hubo varios paros anteriores por la misma razón, porque prometen pero nunca cumplen, nos pagan de a puchos, a veces en forma mensual, otras quincenal, nos dan anticipos, la ropa que usamos es la nuestra, todo es muy inseguro".

El monto inicial de la construcción de los piletones que van a reemplazar al viejo tanque elevado fue de $78 millones, pero luego hubo una actualización del monto por el desfasaje de los precios y lo llevaron a 100 millones, "a nosotros nos pagan $9 mil la quincena, es muy poco pero lamentablemente no hay más obras donde insertarnos, tenemos que agachar la cabeza, pero todo tiene un límite, nos amenazan con que van a traer gente de Salta; que lo hagan pero que nos paguen todo como corresponde. Cuando les cobramos nos dicen que los cheques que reciben no tienen fondos, en total la deuda sumando a cada uno de nosotros es de $160 mil, que no es mucho pero no la pagan, lamentablemente nos sentimos desamparados, la Dirección de Trabajo ni se aparece", dijo León.

Agregó: "Cuando vinieron autoridades de la Nación a la obra nos dijeron que el monto de $100 millones incluye a trabajadores en blanco y con todos los aportes, sin embargo ya llevamos una año trabajando en forma muy precaria" , expresó.

La obra de ampliación fue proyectada debido a que la planta actual quedó demasiado chica con respecto al importante crecimiento poblacional de todo el departamento, la planta debe proporcionar agua tanto a Campo Santo, El Bordo como a General Güemes, demanda que no está pudiendo satisfacer debido al crecimiento demográfico.

Para poder brindar una solución al problema de escasez de agua, que se profundiza en toda la zona en época de verano, se gestionó la ampliación de la planta potabilizadora. Se trata de un problema de años, hubo un primer intento con un proyecto por 35 millones, pero no llegó a concretarse, luego vino un segundo con un monto superior que tampoco llegó a buen puerto. Para este nuevo proyecto el Gobierno provincial obtuvo los fondos del Ministerio del Interior por un monto total de $ 100 millones.

Cuenca, preocupado

Con respecto a este conflicto, el intendente Mario Cuenca expresó su preocupación por la situación de los trabajadores, y anticipó la realización de gestiones para que todo se normalice y se pueda continuar con los trabajos, debido a que se trata de una obra crucial.

"No es la primera vez que debo mediar por este problema, lamentablemente cada medida de fuerza nos retrasa en una obra que es de singular importancia, espero que pronto todo se solucione en favor de los trabajadores", manifestó Cuenca.